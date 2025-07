Canapino está quinto en el campeonato.

Hace unas semanas, la ACTC aprobó el cambio en el reglamento técnico del Turismo Carretera, con modificaciones para determinadas marcas con el fin equilibrar la balanza entre los coches y aumentar la competitividad. Una de las firmas que se vio favorecida por esta novedad fue Chevrolet, que todavía no ha ganado ninguna carrera en la temporada y es, hasta el momento, la única que no ha celebrado en lo más alto del podio.

Debido a esto, surgieron muchas críticas de otros pilotos rivales por una presunta ventaja que obtuvo el Chevrolet Camaro ZL1 con la última actualización, algo de lo que salió a hablar Agustín Canapino. En diálogo con Campeones, el piloto de Canning Motorsports señaló que las modificaciones no han afectado demasiado al rendimiento del coche: “Los cambios fueron mínimos, no hubiese cambiado casi nada, no es que el resultado hubiese sido diferente sin los cambios”.

“El Titán de Arrecifes” también aprovechó para mostrarse en desacuerdo con sus adversarios y los acusó de que ellos quieren sacar ventaja de la ineficacia del Camaro al no reconocer la deficiencia del coche. “Está claro que el Camaro está un paso atrás. El que no lo asume es porque quiere sacar una ventaja”, agregó Canapino, que resaltó que así como no quiere ganar ventaja, tampoco le gusta estar en desventaja por cuestiones reglamentarias.

Tras eso, el tetracampeón del TC se mostró optimista con el rendimiento que tuvo el coche con las modificaciones en el Autódromo Rosamonte de Posadas, donde finalizó en el segundo lugar detrás de Otto Fritzler, que le dio la primera victoria del año al Toyota Camry TC. “Faltó poquito para ganar, pero Fritzler me ganó muy bien. Terminé con un sabor agridulce pero sabiendo que tengo una herramienta para pelear”, afirmó.

Dicho resultado produjo una dosis extra de confianza en Canapino, que resaltó que tiene esperanzas con llegar a su primera victoria de la temporada en las siguientes carreras debido al aumento de peso de sus rivales. “Todo el año estuvimos ahí. No se nos está dando porque es difícil ganar con un Camaro, pero estamos cada vez más cerca. Los demás siguen sumando kilos y nosotros, no, así que esperemos poder aprovechar esa situación”, cerró.

Chevrolet no ha conseguido victorias esta temporada.

¿Cuándo es la próxima carrera del TC?

Tras la victoria de Otto Fritzler en Posadas, el Turismo Carretera se ha tomado unas semanas de descanso antes de la visita al Autódromo de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Allí, la acción del TC se desarrollará los días 12 y 13 de julio, por lo que los equipos tienen algo de tiempo para poner los coches en forma de cara a la octava fecha del campeonato.