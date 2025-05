El TC 2025 va en camino a su sexta fecha.

Con el fin de llegar a nuevos destinos, la Asociación Corredores Turismo Carretera evalúa los avances que tienen algunos trazados para recibir a algunas de las competencias organizadas por la entidad, entre ellas el Turismo Carretera. Ahora bien, si hablamos de ciudades con historia fierrera, una infaltable es Balcarce, cuna de Juan Manuel Fangio, pentacampeón de la Fórmula 1 en los 50´.

Sin embargo, la ciudad bonaerense no tiene lugar en el calendario de las competencias de la ACTC, aunque desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires enviaron presupuesto para la creación de una meca del TC. De hecho, el gobernador Axel Kicillof visitó el Autódromo de Balcarce para verificar el estado de las obras en febrero y ahora ha sido Hugo Mazzacane y su comitiva los encargados de caminar por el predio.

En compañía con el intendente local, Esteban Reino, el presidente de la ACTC realizó un recorrido por las instalaciones del Autódromo de Balcarce para hacer el seguimiento de las obras para adaptar el circuito. Según revelaron en Campeones, todo indicaría que se han cumplido las expectativas, por lo que en la ciudad se ilusionan con el regreso de su trazado al TC o algunas de las categorías de menor importancia para comenzar.

De hecho, en el diálogo con Radio Gabal, Reino reveló que Mazzacane se vio conforme con los avances. “Se dio cuenta de que hemos hecho muchas mejoras”, afirmó el intendente, que considera que podrían darse algunas buenas noticias en el transcurso del año. “Sin querer crear falsas expectativas, creo que este año va a haber alguna novedad. Alguna categoría va a poder competir”, advirtió.

No obstante, Reino fue cuidadoso con sus palabras, puesto que los anuncios oficiales deben venir por el lado de la ACTC, por lo que no deslizó más que la chance de una posibilidad de albergar una fecha en el calendario de este año. “No quiero adelantar nada hasta que no esté confirmado. Son ellos los que nos van a decir cuándo sí, cuándo no y qué es lo que falta”, cerró el intendente.

El TC no se corre en Balcarce desde 2011.

¿Cuándo es la próxima carrera del TC?

Tras la cita en Termas de Río Hondo, el Turismo Carretera se toma un descanso de varias semanas hasta el regreso de la competencia en Córdoba en el fin de semana del 31 de mayo y el 1º de junio. El escenario será el Autódromo Oscar Cabalén, que volverá a albergar al TC por primera vez desde la edición de 1988, cuando Emilio Satriano venció con su Chevrolet Chevy a Silvio Oltra y Carlos Saiz, ambos con el Ford Falcon.