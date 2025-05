PBA se hará cargo de un Centro de Salud que un intendente de LLA abandonó

Tras la decisión del intendente municipal libertario, Ramiro Egüen, de no asumir su responsabilidad institucional en el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Veinticinco de Mayo, el gobierno de Axel Kicillof se hará cargo de la gestión. “No hay motivo para que por politiquería e ignorancia se prive a los bonaerenses de un mejor cuidado de su salud”, dijo el Gobernador este miércoles en el acto de inauguración.

El gobernador encabezó esta mañana el acto de inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Veinticinco de Mayo. El Centro fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Provincia de Buenos Aires tenía la responsabilidad de asumir la construcción del centro de salud, y el municipio debía armar los equipos médicos que garantizaran la atención. Luego que el intendente desistiera de su responsabilidad, el gobierno de Axel Kicillof decidió hacerse cargo también del servicio para priorizar el cuidado de la salud y garantizar que los bonaerenses no se vean perjudicados por una decisión basada en la mezquindad política.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, Axel Kicillof destacó: “Nos da mucha tristeza que el intendente haya decidido no acompañar la inauguración de un centro destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de Veinticinco de Mayo”. Además, el mandatario llamó a Egüen a la “reflexión”: “En la Provincia conformamos un Gobierno abierto, que trabaja con todos los intendentes sin ver a qué signo político pertenecen, priorizando siempre dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

De esta manera, dicho CAPS es el primero cuyas prestaciones serán garantizadas por la Provincia de Buenos Aires, tras la decisión del intendente Ramiro Egüen de no acompañar su puesta en funcionamiento. En ese sentido, el Gobernador señaló que “no hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas a la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante”. “Nosotros no vamos a caer nunca en esa bajeza ni en la chicana política: como hicimos con los 185 CAPS que ya inauguramos, apuntamos a seguir trabajando en conjunto para garantizar un sistema de salud integrado, cercano y con prestaciones de calidad”, agregó Kicillof.

Un nuevo Centro de Salud

A partir de una inversión de $1.255 millones, el nuevo CAPS “Ramón Carrillo” beneficiará a 36 mil vecinos y vecinas de la ciudad. Cuenta con seis consultorios: cuatro de atención general, uno odontológico y uno ginecológico. El personal profesional estará constituido por un médico, siete enfermeros y enfermeras, ocho promotores de salud, un odontólogo, un médico generalista y una ginecóloga. Además, funcionará la extensión territorial del Centro Comunitario de Salud Mental, donde se abordarán problemáticas vinculadas a infancias y juventudes, y prevención de consumos.

Por su parte, Kreplak remarcó: “Este CAPS forma parte de nuestro plan de infraestructura sanitaria y es el nº 185 que inauguramos en la Provincia. Lo construimos a pesar de las trabas y la falta de voluntad de diálogo de un intendente que no pone a la salud pública en el centro de sus prioridades”. “Nosotros tenemos la convicción de que la salud es un derecho y el Estado es el único que la puede garantizar”, manifestó.

Por último, Kicillof remarcó: “En un contexto en el que el Gobierno nacional se endeuda para sostener la especulación financiera pero paraliza todas las obras que mejoran la vida de nuestro pueblo, nosotros seguimos impulsando los proyectos que apuntan al crecimiento y el desarrollo de Veinticinco de Mayo”. “No podemos permitir que esa insensibilidad llegue también a los municipios: en la provincia no necesitamos motosierra, necesitamos más salud, más producción y más trabajo”, concluyó.

Más actividades

Durante la jornada, el Gobernador entregó patrulleros adquiridos con fondos del Ministerio de Seguridad provincial y recorrió los avances de obra de la nueva planta depuradora que permitirá resolver una problemática estructural del distrito en el tratamiento de líquidos cloacales. Con una inversión de $23.722 millones, la infraestructura prevé capacidad para una proyección futura de población a 20 años.

Estuvieron presentes durante las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Seguridad, Javier Alonso; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subadministrador del Instituto de la Vivienda bonaerense, Hernán Ralinqueo; los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso y de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; y el vicepresidente de AUBASA, Walter Abarca.

También participaron el senador provincial Eduardo Bucca; la diputada Laura Aloisi; la coordinadora de Articulación Regional Zona III del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Liliana Schwindt; los intendentes de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de Roque Pérez, Maximiliano Sciani; de Bolívar, Marcos Pisano; el dirigente Juan Carlos Gasparini; concejales y concejalas.