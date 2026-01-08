MasterChef Celebrity Argentina 2025 quiénes cocinaron ayer miércoles 7 de enero.

Este último miércoles 7 de enero continuó la duodécima semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Siete cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado a tres personas que se subieron al balcón, mientras que los otros cuatro obtuvieron el delantal gris y tendrán que apersonarse en la gala de última chance para intentar zafar de la noche de eliminación.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Sofi "La Reini" Gonet, "Cachete" Sierra, el "Turco" Hunsaín, Emilia Attias, Andy Chango, Evangelina Anderson y Marixa Balli fueron los concursantes de la noche. Tras llegar a sus estaciones, pudieron observar que cerca del jurado (conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui) había un arbol con una víbora falsa y varias manzanas colgando. El pastelero hizo una introducción al concepto del pecado (que tuvo su génesis en el famoso fruto prohibido), para dar pie a la explicación del desafío.

Por turnos, debieron pasar al frente; tomar una de las manzanas y abrirla para revelar el pecado en el cuál se iban a tener que basar para cocinar. De esta manera, a Marixa Balli le tocó la envidia; a La Reini, la soberbia; a Evangelina, la pereza; a Emilia, la lujuria; a Andy, la ira; a Cachete, la avaricia; y al Turco, la gula. Una vez distribuidos, Wanda Nara le comentó a Attias que, gracias a la medalla dorada que se ganó la semana anterior, podía elegir intercambiar los papeles a gusto y piacere. ¿Su decisión? Que Andy pase a tener la gula y el Turco se quede con la ira.

¿Quiénes subieron al balcón?

El mano a mano final para subir al balcón fue entre Cachete Sierra y Evangelina Anderson.

Luego de buenas presentaciones, quienes subieron las escaleras fueron La Reini, el "Turco" Hunsaín y Evangelina Anderson, ganando esta última el mano a mano final contra "Cachete" Sierra. De esta manera, competirán todos ellos en la próxima gala de beneficios junto a Susana Roccasalvo, el "Chino" Leunis y Yanina Latorre.

¿Quiénes recibieron el delantal gris?

Por contraparte, quienes se quedaron abajo fueron el mencionado "Cachete" Sierra, Andy Chango, Emilia Attias y Marixa Balli, por lo que deberán participar de la gala de última chance acompañados de Ian Lucas, La Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez.