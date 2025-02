La fuerte advertencia de Prost que afecta a Colapinto en Alpine: "Pilotos jóvenes"

El fuerte mensaje de Prost a Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Alain Prost, tetracampeón mundial de la Fórmula 1, dejó una fuerte advertencia que afecta a Franco Colapinto, entre otros. El expiloto francés de 69 años aportó una opinión que sacude indirectamente al corredor argentino de Alpine, que por ahora se mantiene como tester por detrás de los titulares Pierre Gasly y Jack Doohan.

El exdeportista galo fue entrevistado por RMC Motori y cuestionó la gran cantidad de carreras que hay (24) en la actualidad, en la máxima categoría del automovilismo mundial. De hecho, reconoció que si bien él "es de otra época", los Grandes Premios hoy "son demasiados" y ello repercute en los jóvenes como el pilarense.

Atento Colapinto: Prost cuestionó la cantidad de carreras de la F1 porque los pilotos jóvenes no pueden aprender "sin estar en el simulador"

El excorredor francés apuntó que "24 carreras son demasiadas, ya 17 o 18 eran demasiadas", aunque prácticamente se resignó: “Hoy es así y no puedo hacer nada al respecto... Es un trabajo diferente, una era diferente, no puedo juzgar porque crecí en otra época". “Por supuesto, alguien podría decir que -en su época- además de las carreras hicimos muchos días de pruebas en la pista, pero siempre he tenido la misma idea: prefiero los días de pruebas en la pista a las demasiadas carreras que hay hoy en día“, insistió, algo que en ese caso le vendría muy bien a los testers como el juvenil argentino.

Incluso, el histórico rival del brasileño Ayrton Senna remató que sería “especialmente para que los pilotos jóvenes pueden aprender sin estar en el simulador, para los patrocinadores que pueden tener más tiempo para ellos en los días de pruebas en lugar de hacer todas estas carreras”.

Colapinto se prepara para intentar tener una butaca en el Alpine.

El fixture de la F1 en 2025 y los horarios de cada carrera en Argentina

(14-16 de marzo): GP de Australia - 1 hs. (21-23 de marzo): GP de China (sprint) - 4 hs. (4-6 de abril): GP de Japón - 2 hs. (11-13 de abril): GP de Bahrein - 12 hs. (18-20 de abril): GP de Arabia Saudita - 14 hs. (2-4 de mayo): GP de Miami (sprint) - 17 hs. (16-18 de mayo): GP de Ímola - 10 hs. (23-25 de mayo): GP de Mónaco - 10 hs. (30 de mayo-1º de junio): GP de España - 10 hs. (13-15 de junio): GP de Canadá - 15 hs. (27-29 de junio): GP de Austria - 10 hs. (4-6 de julio): GP de Gran Bretaña - 1 hs. (25-27 de julio): GP de Bélgica (sprint) - 10 hs. (1º-3 de agosto): GP de Hungría - 10 hs. (29-31 de agosto): GP de los Países Bajos - 10 hs. 5-7 de septiembre): GP de Italia - 10 hs. (19-21 de septiembre): GP de Azerbaiyán - 8 hs. (3-5 de octubre): GP de Singapur - 9 hs. (17-19 de octubre): GP de los Estados Unidos (sprint) - 16 hs. (24-26 de octubre): GP de México - 17 hs. (7-9 de noviembre): GP de Brasil (sprint) - 14 hs. (20-22 de noviembre): GP de Las Vegas - 1 hs. (28-30 de noviembre): GP de Qatar (sprint) - 13 hs. (5-7 de diciembre): GP de Abu Dhabi - 10 hs.

¿Cuántos títulos ganó Prost en la F1?

En total, fueron 4 campeonatos para el piloto francés: