Tras los abucheos en Londres: el plan de Max Verstappen que pondría en jaque a la Fórmula 1

Verstappen boicotearía a la F1 en 2026.

La Fórmula 1 comenzó a palpitar una nueva edición del campeonato del mundo el martes pasado con la presentación de los nuevos monoplazas en el F1 75, el megaevento realizado en la O2 Arena de Londres. Allí, las diez escuderías presentaron sus coches para esta temporada junto a los pilotos, pero se vivieron algunos momentos de tensión en la capital inglesa, en especial cuando llegó el turno de revelar el RB21 de Red Bull.

Y es que cuando Christian Horner se subió al escenario para iniciar la presentación del nuevo monoplaza, el público comenzó a abuchearlo, aunque había sucedido algo similar al comienzo de la ceremonia. Fue cuando el presentador Jack Whitehall le jugó una broma a Max Verstappen por su pelea con George Russell del año pasado, momento en que la cámara enfocó al neerlandés y se escuchó una oleada de abucheos dirigidos al vigente monarca de la máxima categoría.

Ambos sucesos generaron revuelo, sobre todo porque se sabe que ni Red Bull ni Max son queridos en las tierras inglesas, en parte porque le negaron el campeonato a Lewis Hamilton en 2021. Ahora bien, tras aquellos sucesos, Jos Verstappen, padre del tetracampeón del mundo, advirtió que su hijo no quedó contento con el incómodo momento que le tocó atravesar en Londres y planearía boicotear a la F1 en 2026.

“Me pareció vergonzoso lo que pasó allí con Red Bull Racing. Que abuchearan tanto a Christian Horner y a Max también. Mira, lo haces por la Fórmula 1, estás allí para promocionar el deporte y luego te abuchea el público. Creo que eso es inaceptable”, comenzó el expiloto de F1 en diálogo con RaceXpress. Si bien Jos entiende que hay una relación tirante entre su hijo y los británicos, considera que fue un hecho “decepcionante”.

De ahí que Verstappen no tenga ganas de presenciar otro evento similar al F1 75 en Londres, el cual podría llegar a estar en los planes de la Fórmula 1 para el próximo año, que inaugurará el inicio de una nueva era en la competencia. “A Max no le apetece que le abucheen así delante de 25 mil personas. También dice: ‘Si esto es en Inglaterra el año que viene, seguro que no me verán’. Y estoy completamente de acuerdo con él”, afirmó el padre del campeón.

La FIA se pronunció por los abucheos a Red Bull

Tras la presentación de los monoplazas, la Federación Internacional de Automovilismo, conocida por sus roces con Red Bull, sorprendió cuando salió en defensa de Christian Horner y Max Verstappen por los abucheos en Londres. “Lo que sustenta el deporte a todos los niveles es una cultura de respeto. Como tal, fue decepcionante escuchar la reacción tribalista de la multitud”, afirma el comunicado publicado por la máxima entidad del automovilismo.

Verstappen buscará su quinto campeonato del mundo este año.

“Tanto Max como Christian han contribuido enormemente al deporte que amamos. En la temporada que tenemos por delante no debemos perder eso de vista”, continuó la FIA, que también anunció la formación de una “coalición que aborda el abuso en línea en el deporte”. A diferencia de la FIA, la F1 no se ha pronunciado por el suceso, algo que muchos consideran como una falta de solidaridad hacia el equipo de Milton Keynes.