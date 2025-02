Lewis Hamilton le lanzó un dardo a Mercedes con su apreciación del nuevo Ferrari: "Único"

Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

A pesar de que ya circulaban fotos en las redes sociales e incluso había corrido sobre el SF-23 en Fiorano y Barcelona, este martes se dio la primera presentación pública de Lewis Hamilton como piloto de Ferrari. El inglés estuvo presente en el F1 75, el megaevento de la Fórmula 1 en el que se revelaron los nuevos monoplazas para esta temporada y que, por ende, fue el escenario de la aparición del SF-25 que tendrá la Scuderia en este 2025.

El piloto británico estuvo junto a Charles Leclerc en la presentación del nuevo coche de Ferrari, que no terminó de gustar demasiado por el exceso de publicidad de HP, que minó de blanco al mítico auto rojo. Pero eso solo se aplica en cuanto a su diseño, por lo que resta ver su rendimiento en pista en la pretemporada, aunque Hamilton y Leclerc ya tuvieron una muestra de su poder en la jornada de filmación de este miércoles en Fiorano.

Dentro del circuito privado de la escudería italiana, los dos pilotos se repartieron los 200 kilómetros permitidos por la FIA para las filmaciones promocionales del SF-25 y el siete veces campeón del mundo se mostró exaltado con su nuevo equipo. “Soy muy consciente de que solo hay un puñado de primeras veces especiales en la vida, el primer beso, la primera cita, la primera vez del colegio, la primera vez en el trabajo. Sinceramente, pensaba que ya había tenido todas mis primeras veces y que nada volvería a ser nuevo”, comenzó Hamilton durante la presentación del SF-25 en Maranello.

“Siempre he imaginado cómo sería estar sentado en el cockpit rodeado de rojo”, mencionó el británico con el recuerdo de su primer ingreso al SF-23 de hace unas semanas. Ahora bien, lo fuerte en sus declaraciones es lo que siguió, puesto que dio a entender la superioridad de Ferrari por sobre Mercedes, escudería con la que ganó seis de sus siete títulos en la máxima categoría, además de McLaren, con la que se consagró por primera vez en 2008.

“No se parece en nada a los coches que he tenido en los últimos 10, 12 o 17 años. Es único en sí mismo, y sentir la vibración de un motor Ferrari por primera vez, wow. Creo que eso fue lo que más me hizo sonreír”, lanzó Hamilton. Tras eso, Lewis reconoció que siempre se preguntó cómo le quedaría el mono rojo y resaltó que finalmente es un honor correr para la histórica escudería, que es sinónimo de la F1 desde sus inicios.

La picardía de Hamilton y Leclerc en Londres

El megaevento preparado por la F1 en la O2 Arena de Londres no gustó mucho a los pilotos, algunos de los cuales demostraron su desagrado, como los casos de Max Verstappen y Fernando Alonso, mientras que otros fueron algo más discretos. Tal fue el caso de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que mostraron el poco interés por el F1 75 jugando una partida de ajedrez en sus celulares, partida que ganó el monegasco.