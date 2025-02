La dura advertencia de Ecclestone a Ferrari sobre Hamilton

Lewis Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

A inicios de febrero del año pasado, Lewis Hamilton sorprendió con la noticia de que iba a abandonar Mercedes tras el cierre de la temporada para sumarse al proyecto de Ferrari y tomar el lugar de Carlos Sainz, a pesar de que todavía tenía contrato por dos años en Brackley. Si bien es innegable que la escudería italiana tendrá una de las mejores duplas de la Fórmula 1 con Charles Leclerc, al menos en potencial, hay quienes consideran que pudo haber sido un paso el falso en Maranello.

Uno de los que sospechan de esta posibilidad es Bernie Ecclestone, expresidente de la F1, quien ha opinado sobre el presente de la competencia en una reciente entrevista con The Telegraph. En esta, el británico también habló de lo que podría suceder este año en Ferrari, que apunta a volver a ganar el campeonato del mundo a 18 años de la conquista de Kimi Raikkonen, el último en obtener el título de los pilotos vestido de rojo en 2007.

Si bien la expectativa es altísima, sobre todo porque los números de la escuderia en los últimos años han sido bastante sólidos, Ecclestone considera que es posible que el piloto británico no continúe demasiado tiempo en la máxima categoría. “Hamilton no durará dos años en Maranello. Piero Ferrari, quien lo llevó allí, todavía cree que tomaron la decisión correcta. Eso espero. Espero que no se hayan lanzado a la aventura y luego se arrepientan. Pero creo que no durará mucho”, señaló en relación con que el contrato de Hamilton vence a finales del 2026.

Para el empresario inglés, parte del problema puede ser el recibimiento que tenga el siete veces campeón del mundo en la sede de Maranello, donde aterrizó de manera inesperada y quitándole el asiento a Sainz, muy querido dentro de la escudería italiana. “No creo que Lewis reciba la misma atención en Ferrari. En primer lugar, el equipo está contento con Charles Leclerc, su compañero de equipo. Leclerc habla su idioma, así que cuidarán de él”, afirmó.

Otro aspecto que señaló Ecclestone es que Lewis no tendría la misma motivación que antes, o al menos no se vio en los últimos años con Mercedes, en los que fue superado por George Russell. Allí podría yacer la diferencia con Leclerc, que sigue en la búsqueda de su primer título, sin mencionar que el monegasco es muy fuerte dentro de Ferrari, situación distinta a la que se dio con el arribo de Sebastian Vettel e incluso de Fernando Alonso o Michael Schumacher en el pasado, por lo que el “Sir” tendría las de perder contra su propio compañero.

Fecha clave para Hamilton en Ferrari

El próximo martes 18 de febrero, la F1 realizará un evento en la O2 Arena de Londres, donde se revelarán los monoplazas de las diez escuderías para esta temporada, aunque solo en cuanto a la livery. Ahora bien, Ferrari ha anunciado que ese mismo día, pero horas más tarde, hará su propia presentación del SF-25, el nuevo coche que conducirán Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes podrían sacarlo a la pista el miércoles 19 para las filmaciones promocionales.