Hamilton aùn no debutó en Ferrari y ya cortó una racha de 60 años en la Fórmula 1

Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

Sin dudas, la noticia más importante de la Fórmula 1 en 2024 fue el anuncio que se dio en febrero, incluso antes del arranque del campeonato, sobre el traspaso de Lewis Hamilton a Ferrari para este 2025. El inglés le había jurado lealtad en reiteradas ocasiones a Mercedes en el pasado solo escoger vestirse de rojo ante la falta de resultados de la escudería alemana, por lo que este año lo veremos como compañero de Charles Leclerc.

Claro que hay cosas que no cambiarán, como el hecho de que el piloto británico continuará con el número 44 que usó durante toda su carrera, lo que le impondrá un curioso desafío en el equipo de Maranello. Y es que Hamilton será el séptimo piloto en utilizar dicho número en Ferrari en casi 60 años, aunque una racha negativa se estira por 70 temporadas con el 44 en el mítico monoplaza rojo.

Hasta ahora, el único que ha celebrado con el 44 ha sido el francés Maurice Trintignant, quien ganó el GP de Mónaco de 1955, aunque no le alcanzó para ganar el campeonato, que quedó en manos de Juan Manuel Fangio. Pero antes del paso del galo por Ferrari, el primero en usar el 44 fue Piero Taruffi en el GP de Suiza 1951, ocasión en la que terminó segundo justamente detrás del argentino, que comenzó con un triunfo aquella temporada en la que ganaría el primero de sus siete títulos en la F1.

Al italiano le siguió el suizo Peter Hirt, que en 1952 también pintó el 44 para la apertura del campeonato en Berna, pero fue el séptimo en cruzar la línea de meta, mientras que un año después el francés Louis Rossier terminó octavo en el GP de Francia con el mismo número. Tras el triunfo de Trintignant en 1955, hubo solo dos pilotos más que usaron el número que actualmente representa al ahora expiloto de Mercedes: Olivier Gendebien en el GP de Francia 1956 y Giancarlo Baghetti en el GP de Italia 1966.

Los dos pilotos no pudieron terminar las carreras y el 44 no volvió a usarse sobre un coche rojo desde entonces hasta este 2025. La gran diferencia es que el número ya no se usa por una sola carrera, pero el dilema es si el siete veces campeón del mundo podrá romper el maleficio de 70 años sin que una Ferrari gane con ese número, aunque claro que tendrá 24 fechas para intentarlo en este 2025, sin mencionar las seis carreras sprints que habrá en el calendario.

Los cambios de Ferrari para recibir a Hamilton

Tras terminar segundos en el campeonato de constructores, en Ferrari sueñan con destronar a McLaren en 2025 y, por qué no, finalizar con el reinado de Max Verstappen en el campeonato de pilotos. De ahí el fichaje de Lewis Hamilton, quien se encontrará con un monoplaza que tendrá algunas diferencias con respecto al SF-24, que, según Carburando, pasará a implementar un sistema “pull rod” en la suspensión delantera, hacer modificaciones en la caja de cambios, agrandar el tanque de combustible y copiar las entradas de aire del RB20 de Red Bull.