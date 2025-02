F1: Max Verstappen opinó sobre el cambio que implementó la FIA en el GP de Mónaco

Verstappen buscará su quinto campeonato este año.

Después de las sanciones disciplinarias que recibió el año pasado por sus exabruptos por radio, Max Verstappen se encuentra en un período de tensión con la Federación Internacional de Automovilismo. De hecho, ha remarcado en varias oportunidades el favoritismo de la entidad con los pilotos y equipos británicos, algo que se hizo evidente cuando no se sancionó el polémico alerón de McLaren y su mini DRS que le sirvió para tener ventaja en la parte final del campeonato pasado de Fórmula 1.

Ahora bien, el piloto neerlandés tampoco escondió su descontento con la organización del F1 75 para la presentación de los nuevos monoplazas de la máxima categoría y no brindó palabra tras la revelación del RB21. Por si eso fuera poco, la FIA también publicó el martes un comunicado sobre la modificación que se hará en el GP de Mónaco para esta temporada, no en su circuito, sino en las reglas que tendrán que seguir las escuderías.

Debido a lo difícil que resulta rebasar en el Circuito de Mónaco, la federación ha reglamentado que cada piloto tendrá que pasar al menos dos veces por boxes para cambiar los neumáticos en lugar de una, como se rige en la F1 para todas las fechas. Con esto, la FIA espera que las estrategias de los equipos tomen una nueva dimensión para hacer más atractiva la carrera, aunque el tetracampeón del mundo no se mostró muy conforme con esta decisión.

“No sé si hará una gran diferencia. Sinceramente, no me importa si es una parada, dos paradas o 25 paradas. Está todo bien. Hago lo que se decide”, manifestó el neerlandés en declaraciones rescatadas por GP Blog. Y es que gran parte del problema no tiene que ver precisamente con el trazado, sino con el tamaño de los monoplazas, que han aumentado notablemente sus pesos y dimensiones en los últimos años.

“Es uno de esos circuitos en los que es realmente difícil adelantar. Y cuanto más grandes hacemos los coches, más difícil se vuelve. En 2016 todavía tenía la sensación de que había una pequeña posibilidad, ahora esa posibilidad se ha esfumado. No sé si dos paradas en boxes ayudarán. Supongo que lo descubriremos por nosotros mismos”, agregó el piloto de Red Bull.

El tenso momento que atravesó Verstappen en la F1 en Londres

Verstappen no brindó comentarios en la presentación del RB21.

Ni bien comenzado el F175 en la O2 Arena de Londres, el presentador Jack Whitehall no perdió la oportunidad de calentar el ambiente con un par de comentarios hacia Max Verstappen y George Russell, quienes tuvieron un fuerte cruce en el cierre de la temporada pasada. “Salud, Max. Pudo haber sido peor. No te hemos visto cerca de George Russell”, dijo el humorista, a lo que tanto el neerlandés como el británico respondieron con unas risas forzadas que no pasaron desapercibidas en las redes sociales.