Confirman la suspensión total en todo enero de una las líneas de tren del AMBA

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) informó que el Tren Universitario de La Plata no prestará servicio durante el mes de enero 2026.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, la clausura temporal que se desplegará desde el 1° de enero al 1° de febrero inclusive, responderá a la realizacón de “tareas de acondicionamiento integral del material rodante”.

Se trata de las unidades cochemotores Nohab de origen sueco, fabricados en 1948 y adquiridos de segunda mano a los ferrocarriles portugueses dos décadas atrás.

"Los trabajos se efectuarán sobre los cuatro bogies que conforman el sistema de rodamientos de estos trenes, e incluirán una revisión integral de cabezales, resortes y otros componentes claves. Además, se repararán fisuras registradas en el material (…) En paralelo a la reparación integral del sistema de rodamiento, se llevará a cabo una verificación completa del motor para chequear su estado general”, detallaron desde la empresa.

¿Por qué suspenden el tren Universitario en enero 2026?

La decisión de interrumpir el servicio en verano, de acuerdo con SOFSA, se debe a la menor demanda durante la temporada de receso de actividades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Un argumento similar fue esgrimido por la empresa para justificar la prolongada suspensión de 50 días del ramal Tigre de la línea Mitre a contar desde el 10 de enero.

Más allá de estas tareas de mantenimiento, todos los proyectos de reacondicionamiento previsto para la formación fueron cancelados por no integrar la “emergencia ferroviaria”, tales como la extensión hasta Gambier y los trabajos de señalamiento en el ramal, que formaban parte de una licitación lanzada en 2021 y que habían sido adjudicados a la firma Autotrol.