Qué es el nuevo "Netflix gratis": de qué trata y cómo es la plataforma para ver películas y series

WikiFlix: la plataforma de streaming del cine clásico.

En plena era del streaming, cuando servicios como Netflix, Disney+ y Prime Video dominan el mercado con suscripción y precios en constante aumento, ha surgido una propuesta que apuesta por lo contrario: ofrecer cine totalmente gratis, legal y sin registro. Se trata de WikiFlix, una plataforma en línea que ha captado la atención de cinéfilos y curiosos de internet por su catálogo y filosofía radicalmente distinta a la de los gigantes del sector.

A primera vista, el nombre podría llevar a equívocos. WikiFlix no pertenece a Netflix ni tiene relación comercial con el servicio de streaming estadounidense, más allá de la similitud fonética y una interfaz que recuerda vagamente el diseño moderno de las plataformas bajo demanda. El parecido del nombre es más un guiño que una estrategia de confusión, pero es importante aclararlo: el único vínculo con Netflix es estilístico, no empresarial ni legal.

"El acorazado Potemkin", disponible en WikiFlix.

¿Qué es Wikiflix, cómo usarlo?

WikiFlix es un proyecto impulsado por la comunidad de editores de Wikipedia y voluntarios vinculados a la Fundación Wikimedia; se sustenta en la filosofía de acceso abierto y gratuito al conocimiento y la cultura. La plataforma recoge más de 4.000 películas que están en dominio público, vinculándolas desde repositorios externos como Internet Archive, Wikimedia Commons y YouTube, lo que permite ver obras completas sin costo, sin publicidad y sin necesidad de crear una cuenta de usuario.

Aunque no existe un listado oficial con nombres individuales de “creadores” al estilo de startups tradicionales, la difusión reciente del proyecto fue impulsada en parte por Annie Rauwerda, una figura conocida por su cuenta Depths of Wikipedia en redes sociales, quien destacó la plataforma en un video viral que ayudó a popularizarla. Además, está respaldada por la comunidad colaborativa de Wikipedia y Wikidata, que mantiene y organiza el contenido.

Acceder a WikiFlix es sencillo: solo hay que ingresar a su web (generalmente alojada en toolforge.org dentro del ecosistema Wikimedia) desde cualquier navegador. No se requiere descarga, suscripción ni registro. La plataforma permite buscar por título o categoría, navegar por colecciones temáticas y reproducir las películas directamente con un clic.

Su objetivo no es competir con los catálogos comerciales llenos de estrenos, sino preservar y difundir la historia del cine, abarcando desde clásicos mudos hasta películas que marcaron hitos culturales.

Películas recomendadas para ver en WikiFlix

Nosferatu (1922): clásico del cine de terror.

(1922): clásico del cine de terror. Metropolis (1927): obra maestra del expresionismo alemán.

(1927): obra maestra del expresionismo alemán. Viaje a la Luna (Le Voyage dans la Lune, 1902): hito de los inicios del cine.

(Le Voyage dans la Lune, 1902): hito de los inicios del cine. El gabinete del doctor Caligari (1920): ícono del cine expresionista.

(1920): ícono del cine expresionista. El acorazado Potemkin (1925): clásico del cine soviético.

(1925): clásico del cine soviético. It’s a Wonderful Life (1946): emotiva película navideña.

(1946): emotiva película navideña. Wings (1927): primera película ganadora del Oscar a Mejor Película.

(1927): primera película ganadora del Oscar a Mejor Película. The House Is Black (1962): documental iraní destacado.

En un mundo saturado de plataformas de pago, WikiFlix emerge como una biblioteca cinematográfica abierta que invita a redescubrir las joyas del cine sin barreras económicas y con un espíritu educativo y cultural.