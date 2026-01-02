El plan de Netflix que pone en peligro la exhibición de películas en el cine.

Ante la creciente posibilidad de que Netflix compre Warner Bros. Discovery se filtró parte del plan de la plataforma de streaming que podría afectar la exhibición de películas en cines. El detalle alarmante que destapó críticas por poner en peligro el régimen de estrenos en salas.

El eje del conflicto de este acuerdo es que Netflix querría mantener las películas de Warner Bros en los cines por solo 17 días, lo cuál sería perjudicial para la exhibición de filmes, cortando la posibilidad de crecimiento de espectadores ya que la ventana cinematográfica se achica.

Qué dice Netflix sobre el conflicto sobre la exhibición de películas en las salas

Desde Netflix buscaron bajarle el tono al conflicto y Ted Sarandos aseguró que la compañía "no compra estudios para erosionar su valor" y que, al menos en una primera etapa, "se mantendría el esquema tradicional de estrenos en salas".

Más allá de esto, el CEO de Netflix también remarcó que las ventanas deben “evolucionar” y ser más “amigables” para el público, una definición que en la industria se interpreta como un acceso más rápido a los títulos desde la plataforma