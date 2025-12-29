WikiFlix: lanzan un Netflix gratuito con más de 4.000 películas creado por editores de Wikipedia

WikiFlix: lanzan un Netflix gratuito con más de 4.000 películas.

Un grupo de editores de Wikipedia lanzaron WikiFlix, una plataforma online que organiza y cataloga más de 4.000 películas gratuitas y de dominio público. Un repaso por excelentes títulos del cine clásico que se encuentran en la nueva plataforma que compite en el mercado del streaming.

WikiFlix está organizada por temáticas, lo que la hace similar a Netflix y HBO Max, invitando a que todos naveguen entre géneros de cine y épocas. Además no hay publicidad en las películas, ni opciones de pago y la creación de un usuario es opcional (esta sirve para llevar un diario personal con lo visto en la plataforma).

Captura de pantalla de WikiFlix, la plataforma con más de 4.000 películas gratis.

Películas gratis y para todos los públicos

Entre las películas que se pueden ver se encuentran:

Nosferatu (1922).

El acorazado Potemkin (1925).

Its a Wonderful Life (1946).

Metrópolis (1927).

The Kid (1921).

The Gold Rush (1925).

Un viaje a la luna (1902).

Night of the Living Dead (1968).

A Streetcar Named Desire (1951)

El Gabinete del Doctor Caligari (1920)

Un dato importante es que WikiFlix funciona como un catàlogo de filmes disponibles en su mayoría en Youtube, por lo que los subtìtulos en español estàn sujetos a los distintos archivos. También, destaca la amplia presencia de películas y cortos de países como Francia, España, India, Rusia y Japón, así como una colección de cine mudo.