Las mejores películas del 2024: 60 films que no podés no haber visto durante este año

60 películas del 2024 que no podés no haber visto durante este año.

Se termina el 2024 y llegan los balances con lo mejor y lo peor del año, un clásico de estos días de celebraciones. En este marco, este balance propone una lista de las 60 mejores películas del 2024, a criterio subjetivo del autor.

Nota de autor: El listado está estructurado por orden alfabético de los títulos y una breve ficha técnica en la que se pueden consultar nombre del director, sinopsis corta del filme, plataforma (en el caso de que el título haya tenido estreno exclusivo en el streaming o forme parte de algún catálogo) y fecha de estreno en Argentina (aquí se incluyen películas del 2024 que recién verán la luz en una sala de cine en el 2025, pero que ya están disponibles en sitios de descarga). También, esta selección tiene apenas un puñado de filmes del 2023 que recién se vieron en Argentina durante el 2024.

¿Am I Ok?

Dirección: Stephanie Allynne, Tig Notaro.

Sinopsis: Lucy y Jane han sido mejores amigas toda su vida. Solo cuando Lucy se embarque en un viaje personal, se enfrentará a una prueba de su amistad y de su sentido de sí misma, en un camino que quizás no esté del todo preparada para tomar.

Plataforma: MAX.

A Different Man

Dirección: Aaron Schimberg.

Sinopsis: El ambicioso actor neoyorquino Edward se somete a una intervención quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadoramente igual.

Estreno en Argentina: El estreno aún no está programado.

A Traveller Needs

Dirección: Hong Sang-soo.

Sinopsis: Nadie sabe de dónde viene la mujer. Está sentada en un banco del parque y toca diligentemente una flauta dulce infantil. Dice que es francesa. Sin dinero ni medios para mantenerse, le han aconsejado que enseñe francés. Así es como llega a tener como alumnas a dos coreanas. A la mujer le gusta andar descalza y tumbarse en las rocas. Y cuando se siente con fuerzas, intenta ver cada instante de forma no verbal y vivir la vida lo más racionalmente que puede. Pero las cosas siguen siendo tan difíciles como siempre. Confía en que la bebida alcohólica coreana makgeolli le proporcione un poco de consuelo cada día.

Estreno en Argentina: La película se vio en la última edición del BAFICI y aún no tuvo estreno comercial programado en salas locales.

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado

Dirección: Hernán Rosselli.

Sinopsis: Los Felpeto administran desde hace algunas décadas un negocio de apuestas de quiniela. La empresa familiar funciona en una pequeña vecindad de casas blancas en el sur del conurbano bonaerense. Maribel es la encargada de coordinar un grupo de operadores que computan las apuestas en el living de su casa. Alejandra, su madre, vive en una casa idéntica a unos metros de distancia, donde funciona la administración. Algunos capitalistas del juego fueron allanados en los últimos días y el clima en el barrio está enrarecido. Se habla de purgas en la policía y grandes movimientos de dinero. Nadie sabe cuánto hay de verdad en los rumores y las noticias en la tele.

Estreno en Argentina: 5 de diciembre de 2024.

Alien Romulus

Dirección: Fede Álvarez.

Sinopsis: Este thriller de ciencia ficción y terror vuelve a las raíces de la exitosa franquicia ALIEN: Mientras exploran en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

Estreno en Argentina: 15 de agosto de 2024.

Plataforma: Disney+.

American Fiction

Dirección: Cord Jefferson.

Sinopsis: Monk, un novelista negro de éxito entre la crítica, pero no con el público, está harto de que las grandes empresas usen estereotipos negativos de los afroamericanos para lucrarse. Así, usa un seudónimo para escribir un libro lleno de clichés que, de forma repentina, se convierte en el nuevo best seller elegido por el público.

Plataforma: Amazon Prime Video.

Anora

Dirección: Sean Baker.

Sinopsis: Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia de Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio.

Estreno en Argentina: 16 de enero de 2024.

Ascenso y caída de John Galliamo

Dirección: Kevin Macdonald.

Sinopsis: Recorre la carrera del prestigioso diseñador de moda nacido en Gibraltar John Galliano, director creativo de Christian Dior entre 1996 y 2011. Galliano cayó en desgracia después de ser detenido en París por lanzar insultos antisemitas contra una pareja en un café, y que posteriormente viera la luz un vídeo en el que, visiblemente ebrio, afirmaba que amaba a Hitler. Christian Dior lo despidió en septiembre de 2011 dando inicio a una etapa en la que estuvo condenado al ostracismo más absoluto.

Plataforma: Mubi.

Atahualpa Yupanqui, un trashumante

Dirección: Federico Randazzo Abad.

Sinopsis: Atahualpa Yupanqui se consagró como piedra fundamental de la identidad latinoamericana a fuerza de viajes. Travesías etnográficas a caballo, exilio político en los países soviéticos y consagración en la Europa capitalista. Investigaciones en Japón y experiencia africana. Archivos, músicas y registros personales de una trashumancia destinada a descifrar el diálogo entre las personas y su territorio. Un film total a la altura de su figura, a más de 30 años de su muerte.

Estreno en Argentina: 3 de octubre de 2024.

Civil War

Dirección: Alex Garland.

Sinopsis: La película tiene lugar en un futuro cercano y muestra a Estados Unidos entrando en una nueva Guerra Civil después de que California y Texas intentaran separarse del país. En este escenario, un grupo de fotoperiodistas de guerra se adentran en el corazón del infierno.

Estreno en Argentina: 18 de abril de 2024

Plataforma: MAX.

Cónclave

Dirección: Edward Berger.

Sinopsis: El cardenal Lomeli supervisa al grupo de cardenales responsables de seleccionar un nuevo líder de la Iglesia mientras intenta descubrir un secreto del difunto Pontífice.

Estreno en Argentina: 30 de enero de 2025.

Crossing

Dirección: Levan Akin.

Sinopsis: Lia, una profesora jubilada, ha prometido encontrar a su sobrina Tekla, perdida hace mucho tiempo. Su búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a Evrim, una abogada que lucha por los derechos de las transexuales, y Tekla empieza a sentirse más cerca que nunca.

Estreno en Argentina: 25 de julio de 2024.

Plataforma: Mubi.

Culpa Cero

Dirección: Valeria Bertuccelli, Mora Elizalde.

Sinopsis: La vida de Berta Muller, una exitosa escritora de autoayuda, se ve sacudida cuando, en el pico máximo de su carrera, es expuesta mediáticamente por la trascendencia de un plagio. Lejos de asumir su responsabilidad, ella negará las acusaciones e intentará justificarse ridículamente, aunque esto implique sacar a la luz toda su oscuridad.

Estreno en Argentina: 8 de agosto de 2024.

Plataforma: Disney+.

Descansar en paz

Dirección: Sebastián Borenzstein.

Sinopsis: Un hombre de familia, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia única e imprevisible para desaparecer. Después de muchos años de vivir alejado de su país bajo una identidad falsa, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo ha continuado la vida de los suyos en su ausencia. La pregunta se vuelve obsesión: ¿Se puede desaparecer y olvidar toda una vida? ¿Se puede empezar de cero y nunca más mirar atás?

Estreno en Argentina: 21 de marzo de 2024.

Plataforma: Netflix.

Después de un buen día

Dirección: Néstor Frenkel.

Sinopsis: Dos argentinos que viven en Estados Unidos se cruzan en una cafetería, empiezan a charlar, se hacen amigos y terminan enamorados. A grandes rasgos, esa es la trama de Un buen día, una película que dirigió Nicolás del Boca en base a un guión de Enrique Oscar Torres y que aspiró a ser la Antes del amanecer (referencia a la trilogía de películas románticas de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy) argentina y no cumplió más de una semana en cartelera, tras ser fulminada por la crítica de ese momento, en el año 2010. Frenkel indaga en las curiosidades que lo acercaron a la película que mantiene encendida su llama por el amor de los fans, y proyecta su visión hacia el futuro.

Estreno en Argentina: 6 de junio de 2024.

Do Not Expect too Much from the End of the World

Dirección: Radu Jude.

Sinopsis: Angela es una ayudante de producción que trabaja para una empresa rumana y que conduce por Bucarest y el resto del país para cumplir una misión de una multinacional: buscar testimonios para un spot de seguridad laboral.

Estreno en Argentina: 21 de marzo de 2024.

Plataforma: Mubi.

Dream Scenario

Dirección: Kristoffer Borgli.

Sinopsis: Paul Matthews, un desventurado padre de familia, ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato.

Estreno en Argentina: 1 de febrero de 2024.

Plataforma: Amazon Prime Video.

El asesino del juego de citas

Dirección: Anna Kendrick.

Sinopsis: Basada en una historia real que supera cualquier ficción, esta película explora los inquietantes sucesos que envolvieron a Rodney Alcalá y Cheryl Bradshaw. En la vibrante década de los 70, Cheryl, una soltera participante en el popular programa de televisión ‘TheDatingGame’, elige al carismático soltero número tres, Rodney Alcalá. Sin embargo, tras la fachada de amabilidad de Alcalá se oculta una verdad aterradora: es un violador psicópata y un asesino en serie.

Estreno en Argentina: 10 de octubre de 2024.

Plataforma: Netflix.

El Bastardo

Dirección: Nikolaj Arcel.

Sinopsis: El empobrecido soldado Ludvig Kahlen llega en 1755 a la llanura de Jutlandia con un único objetivo: seguir el llamado del rey para cultivar la tierra y así lograr riqueza y honrar su nombre. Sin embargo, Kahlen rápidamente se gana un enemigo. El despiadado terrateniente, Frederik De Schinkel, quien es el único gobernante de la zona, cree que la llanura le pertenece a él y no al rey. Cuando el siervo de De Schinkel huye con su esposa Ann Barbara y busca refugio con Kahlen, el terrateniente hace todo lo posible por expulsar a Kahlen y, al mismo tiempo, tomar una cruel venganza. Kahlen no se amilana, sino que emprende obstinadamente la batalla desigual y ahora arriesga tanto su vida como el vínculo con la pequeña y atribulada familia que ha surgido a su alrededor en la llanura.

Estreno en Argentina: 14 de marzo de 2024.

El mal no existe

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi.

Sinopsis: Takumi y su hija, Hana, viven en un pueblo cercano a Tokyo. Su vida se verá profundamente afectada cuando descubren que cerca de su casa se va a construir un glamouroso camping para que los habitantes de la ciudad hagan escapadas cómodas a la naturaleza. Cuando dos representantes de una empresa de Tokio llegan al pueblo para celebrar una reunión, queda claro que el proyecto tendrá un impacto negativo en el suministro de agua local y provocará disturbios. Las intenciones desiguales de la agencia ponen en peligro tanto el equilibrio ecológico de la meseta como su forma de vida, con consecuencias que afectan profundamente la vida de Takumi.

Estreno en Argentina: 8 de agosto de 2024.

Plataforma: Mubi.

El placer es mío

Dirección: Sacha Amaral.

Sinopsis: Antonio tiene 20 años, se dedica a la venta de marihuana y establece conexiones con personas que conoce a través de aplicaciones, aprovechándose de ellas para robar dinero. La convivencia con su madre es conflictiva, y la creciente urgencia de escapar lleva al joven a emprender un viaje sin retorno hacia un destino sureño.

Estreno en Argentina: 1 de junio de 2024.

El sabor de la vida

Dirección: Tran Anh Hung.

Sinopsis: Eugénie, cocinera excepcional, trabaja desde hace 20 años al servicio del famoso cocinero gastrónomo Dodin. Con el paso del tiempo, de practicar la gastronomía y de la admiración recíproca, ha nacido entre los dos una relación sentimental. De esta unión nacen los platos, cada uno más delicioso y sabroso que el anterior, que asombran incluso hasta los más expertos de este mundo. Sin embargo, Eugénie, con sed de libertad, nunca ha querido casarse con Dodin. Entonces, éste decide hacer algo que nunca había hecho hasta la fecha: cocinar para ella.

Estreno en Argentina: 15 de agosto de 2024.

El santo

Dirección: Agustín Carbonere.

Sinopsis: Esta es la historia de Rubén, un curandero con un pasar humilde que atiende a sus pacientes en un pequeño comercial donde también vive. Su fama es moderada, pero no sus técnicas de curación, que son extravagantes y perturbadoras. Con la aparición de Benjamín, un niño postrado que al ser sanado se convierte en su predicador personal, su suerte cambiará: se volverá popular y generará un culto que irá creciendo hasta convertirlo en un santo a los ojos del resto. Pero esa fama terminará siendo su propio infierno.

Estreno en Argentina: 28 de marzo de 2024.

Fumar provoca tos

Dirección: Quentin Dupieux.

Sinopsis: Después de una feroz y dura batalla contra una tortuga malvada y gigantesca, un equipo de cinco vigilantes, conocido por el nombre de “La fuerza del tabaco”, reciben órdenes de retirarse con tal de fortalecer la cohesión del grupo. La estancia del grupo transcurre correctamente hasta que Lézardin, Emperador del Mal, decide destruir el planeta Tierra.

Estreno en Argentina: 1 de agosto de 2024.

Godzilla: Minus One

Dirección: Takashi Yamazaki.

Sinopsis: Ambientada en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, la película sigue la historia de Kichi Shikishima, un piloto kamikaze que sufre de trastorno de estrés postraumático tras encontrarse con Godzilla, un monstruo gigante con apariencia de dinosaurio.

Estreno en Argentina: 31 de octubre de 2024.

Plataforma: Netflix.

Golpe de suerte en París

Dirección: Woody Allen.

Sinopsis: Fanny y Jean parecen el matrimonio ideal: ambos son profesionales consumados, viven en un precioso apartamento en un exclusivo barrio de París y parecen tan enamorados como cuando se conocieron. Pero cuando Fanny se cruza accidentalmente con Alain, un antiguo compañero de instituto, cae rendida a sus pies. Pronto vuelven a verse y se acercan cada vez más.

Estreno en Argentina: 14 de noviembre de 2024.

Hereje

Dirección: Scott Beck, Bryan Woods.

Sinopsis: Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico Sr. Reed. Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta.

Estreno en Argentina: 21 de noviembre de 2024.

Hit Man

Dirección: Richard Linklater.

Sinopsis: Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratador, será mejor que tengas cuidado: trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratador, se convierte en uno de sus falsos personajes, se enamora de la mujer y coquetea con convertirse él mismo en un criminal.

Estreno en Argentina: 27 de junio de 2024.

Italpark

Dirección: Juan Carlos Domínguez.

Sinopsis: ¿Qué fue el Italpark? ¿Por qué está tan arraigado en la memoria colectiva de tanta gente? ¿Cuáles fueron los errores o desidias para que un ícono argentino, un lugar con estatus de culto, termine cerrado y desmantelado? A través de imágenes de archivo, animaciones 3D, entrevistas a antiguos empleados, visitantes, coleccionistas y fanáticos, la película reconstruye la historia de lo que para muchos fue el “Disney argentino”, explorando la influencia cultural y emocional que tuvo en varias generaciones.

Estreno en Argentina: 21 de abril de 2024.

Jim Henson: El hombre y las ideas

Dirección: Ron Howard.

Sinopsis: Nos adentra en la mente del singular visionario creativo Jim Henson, desde sus primeros años como titiritero en la televisión local hasta el éxito mundial de Barrio Sésamo, The Muppet Show y mucho más, con un acceso sin precedentes a los archivos personales de Jim.

Plataforma: Disney+.

Juror N°2

Dirección: Clint Eastwood.

Sinopsis: Justin Kemp es un hombre de familia que, mientras ejerce como jurado en un juicio por homicidio de gran repercusión, se enfrenta a un grave dilema moral: algo que podría usar para influir en el veredicto del jurado y, posiblemente, condenar o absolver al acusado.

Estreno en Argentina: 20 de diciembre de 2024.

Plataforma: MAX.

La Conversión

Dirección: Marco Bellocchio.

Sinopsis: Bolonia. Año 1858. Los soldados del Papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar a su hijo de siete años, Edgardo. La película sigue la lucha de la familia para tratar de recuperar a su hijo ante esta acción de la Iglesia Católica.

Estreno en Argentina: 20 de junio de 2024.

La culpa de nada

Dirección: Victoria Hladillo.

Sinopsis: Una pareja está en crisis luego del reciente nacimiento de su primera hija. Ella prepara un cumpleaños sorpresa con la intención de salvarlo todo, pero los invitados, amigos de él, solo lo complican. Las circunstancias no ayudan con la velada: Un partido de fútbol definitorio que algunos quieren ver, la pequeña hija que duerme en el cuarto y nadie debe despertar, y una extraña invitada italiana que los varones conocieron recientemente en un viaje a Córdoba, tensan la espera de la noche al máximo. El agasajado, por misteriosas razones, se retrasa más de la cuenta. Cuando finalmente llega, ese hogar se transforma en un campo de batalla donde estos adultos inmaduros parecen ser capaces de todo con tal de seguir sosteniendo la apariencia de ser feliz.

Estreno en Argentina: 4 de julio de 2024.

La hipnosis

Dirección: Ernst De Geer.

Sinopsis: André y Vera son una joven pareja de emprendedores. Tienen la oportunidad de presentar su proyecto en un prestigioso concurso. Antes de ir allí, Vera prueba la hipnoterapia para dejar de fumar. A partir de ese momento, su actitud cambia y André empieza a comportarse de forma inesperada. La pareja se enfrentará a las expectativas sociales y seguirá sus instintos sin importar las consecuencias.

Plataforma: Mubi.

La sustancia

Dirección: Coralie Fargeat.

Sinopsis: Concebida como un salvaje ejercicio de terror gore, The Substance construye una enérgica sátira sobre la presión estética a la que se ven sometidas las mujeres por parte de la industria del entretenimiento, y por la sociedad en su conjunto. Con la promesa: “tú, pero mejor en todos los sentidos”, La Sustancia, un producto revolucionario basado en la división celular, crea un alter ego más joven, más bello y más perfecto que alterará la vida de una mujer en crisis.

Estreno en Argentina: 19 de septiembre de 2024.

Plataforma: Mubi.

La vida de Jagna

Dirección: DK Welchman, Hugh Welchman.

Sinopsis: Jagna es una joven decidida a forjar su propio destino en un pueblo de Polonia hacia finales del siglo XIX, un lugar donde los chismes y disputas son constantes, y donde ricos y pobres adhieren a bellas tradiciones enmarcadas bajo un sistema profundamente patriarca

Estreno en Argentina: 6 de junio de 2024.

Late Night With the Devil

Dirección: Cameron Cairnes, Colin Cairnes.

Sinopsis: Durante la noche de Halloween de 1977, enel set de televisión del programa “Night Owls”, ocurrieroneventosaterradores Jack Delroy estádecididoaimpulsarel rating de suprogramatelevisivo. Para lograrlo, invita al set a Lily, unajoven que creeestarposeída. Durante la transmisión del programa, inexplicablesimprevistoscomienzan a perturbar a Jack y a los invitados. A medida que avanza la noche y Lily se hacepresente, fuerzasdiabólicas se apoderan del programa, desencadenandounaescalofrianteespiral de terror y confrontación con lo desconocido…

Estreno en Argentina: 18 de julio de 2024.

Plataforma: Netflix.

¡Linda quiere pollo!

Dirección: Chiara Malta, Sébastien Laudenbach.

Sinopsis: Paulette se siente culpable después de castigar injustamente a su hija Linda y haría cualquier cosa para compensarla. Incluso su plato preferido: pollo con pimientos. Pero, ¿dónde encontrar una gallina cuanto toda Francia está en huelga?

Estreno en Argentina: La película se vio en la última edición del BAFICI.

Lo mejor está por venir

Dirección: Nanni Moretti.

Sinopsis: Giovanni (Nanni Moretti) un conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, ¡todo se ha puesto en su contra! Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas, si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

Estreno en Argentina: 16 de mayo de 2024.

Longlegs

Dirección: Oz Perkins.

Sinopsis: Lee Harker, una novata agente del FBI, ha sido asignada a un enigmático caso sin resolver de un obscuro asesino en serie. ​A medida que la investigación avanza, las pistas se vuelven confusas y las evidencias se ocultan en las sombras, esto hasta que Harker se dé cuenta de que un vínculo personal le une con el asesino y que debe actuar rápidamente para evitar otro siniestro asesinato.

Estreno en Argentina: 29 de agosto de 2024.

Los colonos

Dirección: Felipe Gálvez.

Sinopsis: Chile, 1901. Un estanciero rico en Tierra del Fuego contrata a un teniente inglés y un mercenario estadounidense para abrir una ruta para sus ovejas hasta el Atlántico. Los guía Segundo, un chileno mestizo que se vuelve cómplice involuntario de una violenta cacería humana de indígenas. Siete años después, un enviado del Estado visita las tierras civilizadas. Los Colonos retrata el nacimiento de las fronteras en el fin del mundo, y cuenta cómo los países escriben sus historias oficiales.

Estreno en Argentina: 1 de febrero de 2024.

Plataforma: Mubi.

Los domingos mueren más personas

Dirección: Iair Said.

Sinopsis: David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve de Europa a Buenos Aires, por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David vuelve a la casa de su infancia, donde oscila entre la convivencia íntima con su madre y una voracidad por llenar su angustia existencial. Mientras sus días en Buenos Aires avanzan, él intentará evitar de cualquier manera volver a ver a su padre internado, aunque el destino hará lo imposible para que ese encuentro se concrete.​

Estreno en Argentina: 7 de noviembre de 2024.

Master Gardener

Dirección: Paul Schrader.

Sinopsis: Narvel Roth es el meticuloso horticultor de Gracewood Gardens. Está tan dedicado a cuidar los jardines de esta maravillosa e histórica finca como a complacer a su jefa, la rica viuda Sra. Havernhill. Pero el caos se apodera de la ordenada existencia de Narvel cuando la Sra. Haverhill le exige que tome como aprendiz a su rebelde y problemática sobrina nieta Maya. Esta nueva situación va a sacar a la luz oscuros secretos de un pasado violento que también es una amenaza para todos.

Estreno en Argentina: 6 de junio de 2024.

May December

Dirección: Todd Haynes.

Sinopsis: Veinte años después de el escandaloso y sensacionalista romance entre Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore) y Joe (Charles Melton) la estabilidad emocional de la compleja pareja se verá bajo presión cuando la famosa actriz Elizabeth Berry (Natalie Portman) se incorpore a la familia para estudiarlos como parte de su preparación para su próxima película inspirada en los oscuros inicios de la relación entre Gracie y Joe.

Estreno en Argentina: 29 de febrero de 2024.

Mr Crocket

Dirección: Brandon Espy.

Sinopsis: Una madre enfrenta horrores inimaginables que yacen dentro de un VHS para rescatar a su hijo de un poderoso demonio que secuestra y asesina niños.

Plataforma: Disney+-

Partió de mí un barco llevándome

Dirección: Cecilia Kang.

Sinopsis: En las filas del ejército japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, existían las denominadas mujeres de consuelo. En la actualidad, ese término fue reemplazado por una definición más cercana a la realidad: eran mujeres secuestradas y convertidas en esclavas sexuales. Producto de un largo período de humillación, las víctimas permanecieron calladas, pero algunas pocas se han animado a escribir sobre su calvario en una serie de cartas. El nuevo documental de Cecilia Kang recupera esos testimonios para hablar sobre cómo repercuten la Historia y los mandatos sociales en la vida de las mujeres de la colectividad coreana en Argentina, desde la perspectiva de una joven estudiante de actuación que, a partir del acercamiento a esas correspondencias, se permite reflexionar sobre la comunidad en la que vive, y de esa manera entender más sobre las tradiciones de su pueblo y sobre su propia historia familiar.

Estreno en Argentina: 4 de julio de 2024.

Rebel Ridge

Dirección: Jeremy Saulnier.

Sinopsis: Un exmarine se enfrenta a la corrupción en una pequeña ciudad cuando la policía local le confisca, de forma injusta, la bolsa de dinero que necesita para la fianza de su primo.

Plataforma: Netflix.

Robot Dreams

Dirección: Pablo Berger.

Sinopsis: DOG vive en Manhattan y está cansado de estar solo. Un día decide comprarse un robot para que lo acompañe, con el que entabla una estrecha amistad bailando al ritmo del Nueva York de los años 80. Una noche de verano DOG se ve obligado a abandonar a su amigo robot en la playa. ¿Podrán volver a encontrarse?

Estreno en Argentina: 29 de febrero de 2024.

Romina Smile

Dirección: Pablo Stigliani.

Sinopsis: Romina trabaja como promotora desde hace más de 20 años. A punto de cumplir cuarenta, las propuestas laborales que recibe son escasas y mal pagas. Sin darse cuenta, comienza a transitar sus últimos días como promotora en bares, peajes y eventos empresariales para distintas marcas y productos. Por tal motivo, decide abandonar el mundo de las promociones, pero en una Buenos Aires en crisis y con altas tasas de desempleo no logra reinsertarse en el mercado laboral.

Estreno en Argentina: 3 de octubre de 2024.

Salvajes

Dirección: Rodrigo Guerrero.

Sinopsis: Sonia y Arturo viven en una casa de apariencia segura, pero demasiado grande y silenciosa. Una noche 3 hombres armados asaltan la propiedad del matrimonio. Luego de someterlos violentamente y de encerrarlos en un baño, los delincuentes emprenden su retirada, pero Arturo logra escapar y atrapar al más joven e inexperto y decide secuestrarlo para disciplinarlo en el subsuelo de la casa. Sonia protege al joven a escondidas de su esposo y, sin darse cuenta, comienza a proyectar en el prisionero la imagen de su hijo muerto.

Estreno en Argentina: 1 de agosto de 2024.

Simón en la montaña

Dirección: Federico Luis.

Sinopsis: Simón tiene 21 años. Se presenta a sí mismo como ayudante de mudanzas. Dice no saber cocinar ni limpiar el baño pero sí hacer la cama. Recientemente parece haberse convertido en otra persona…

Estreno en Argentina: 31 de octubre de 2024.

Plataforma: Netflix.

Slow

Dirección: Marija Kavtaradze.

Sinopsis: Elena imparte clases de baile, mientras que Dovydas trabaja como intérprete de lenguaje de signos. En el momento en que se conocen, se establece un hermoso vínculo entre ellos. Sin embargo, su relación será puesta a prueba cuando Dovydas confiesa a Elena que tiene sentimientos románticos por ella, pero que es asexual, es decir, no siente y nunca ha sentido deseo sexual por otra persona.

Sometimes I think about dying

Dirección: Rachel Lambert.

Sinopsis: Fran, una joven oficinista muy introvertida que para matar el aburrimiento y la angustia vital imagina su muerte de todos los modos posibles. Su burbuja de protección será puesta a prueba cuando conozca a Robert, un nuevo compañero de trabajo, y empiece a intimar con él.

Plataforma: Mubi.

Sugarcane

Dirección: Emily Kassie, Julian Brave NoiseCat.

Sinopsis: Una investigación sobre abusos y niños desaparecidos en un internado indígena desencadena un ajuste de cuentas en la cercana Sugarcane Reserve.

Plataforma: Disney+.

The Boy and the Heron

Dirección: Hayao Miyazaki.

Sinopsis: Mahito, un joven de 12 años, lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su busca, lo que le lleva a otro mundo.

Estreno en Argentina: 11 de enero de 2024.

Plataforma: Netflix.

The Greatest Night in Pop

Dirección: Bao Nguyen.

Sinopsis: La película documental se centra en la maratónica noche de grabación que reunió a estrellas de la música para grabar el hit We are the World.

Plataforma: Netflix.

The Zone of Interest

Dirección: Jonathan Glazer.

Sinopsis: La película se centra en el comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig mientras se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo.

Estreno en Argentina: 15 de febrero de 2024.

Tokyo Shaking

Dirección: Olivier Peyon.

Sinopsis: 11 de marzo de 2011. El mayor terremoto que ha experimentado Tokio desencadena el desastre de Fukushima. Alexandra acaba de llegar al país procedente de Francia, para trabajar en un banco, y tiene inesperadamente que afrontar esta crisis nuclear.

Estreno en Argentina: 4 de abril de 2024.

Vera y el placer de los otros

Dirección: Federico Actis, Romina Tamburello.

Sinopsis: Aprovechando que su madre trabaja en el negocio inmobiliario, una adolescente alquila por horas, de forma clandestina, un piso a otros jóvenes para que puedan tener un espacio donde practicar sexo. Lo que parece una manera fácil de ganar dinero se convierte en realidad en la vía a través de la cual la chica empieza a explorar su sexualidad.

Estreno en Argentina: 21 de noviembre de 2024.

Will and Harper

Dirección: Josh Greenbaum.

Sinopsis: Cuando Harper, un buen amigo de Will Ferrell, sale del armario como mujer trans, inician un viaje por carretera para que Harper se presente al mundo como ella misma.

Plataforma: Netflix.