Las mejores 10 películas de Prime Video en 2025: video del trailer y de qué tratan

En un año con estrenos variados en Prime Video, 2025 nos dejó una colección de películas que van del thriller de acción intenso a la comedia ligera y entrañable. Desde secuelas esperadas hasta historias originales que sorprenden, estas son las 10 películas que no podés perderte para aprovechar al máximo tu suscripción y guiar la conversación en la próxima juntada.

Ballerina. Una de las apuestas más audaces del año, Ballerina se sitúa en el universo de John Wick con una historia propia. La actriz Ana de Armas da vida a una bailarina convertida en asesina, en una narrativa cargada de acción, lucha impecable y suspenso. Es ideal para los fanáticos de action thrillers con sello moderno.

El contable 2. La secuela del éxito de 2016 coloca de nuevo a Ben Affleck como el enigmático Christian Wolff. La película combina acción, misterio y drama familiar cuando Wolff se ve obligado a unir fuerzas con su hermano para resolver una conspiración peligrosa. Críticas especializadas consideran que supera a su antecesora gracias a la química entre los protagonistas y su mezcla de tensión y humor.

Jefes de Estado. Una comedia de acción con ritmo trepidante que reúne a Idris Elba y John Cena en una producción llena de humor y escenas explosivas. Perfecta para los que buscan entretenimiento ligero sin renunciar a secuencias espectaculares.

Juego sucio. Dirigida por Shane Black y protagonizada por Mark Wahlberg, esta adaptación de las novelas de Parker combina atracos, mafia y giros de trama trepidantes. Es ideal para los seguidores de thrillers de acción con sabor clásico renovado.

La educación de Polly McClusky. Un thriller emocional que se apoya tanto en el viaje físico como en el crecimiento personal de sus protagonistas. Con un reparto sólido liderado por Taron Egerton, esta película ofrece intensidad, reflexiones familiares y giros que mantienen la atención hasta el final. MÁS INFO Samsung Samsung propone llevar el cine a casa con IA y pantallas premium

Sting. Araña asesina. Para los amantes del terror y la ciencia ficción, esta monster movie australiana eleva el género con efectos prácticos efectivos y una trama que cumple lo que promete: sustos, tensión y una araña gigantesca para disfrutar con amigos.

Votemos. Una comedia negra española que explora con humor ácido los prejuicios y tensiones dentro de una comunidad de vecinos al decidir si aceptan o no a un nuevo inquilino. Divertida y con toques críticos, es una opción distinta dentro del catálogo.

Voy a pasármelo mejor. Ideal para quienes buscan una película más ligera, nostálgica y musical: este filme narra las aventuras de un grupo de adolescentes en un campamento de verano de los años 90, con romance, canciones y diversión a raudales.

Broken Rage. Una de las propuestas más originales del año: un thriller criminal que se transforma en comedia, escrito y protagonizado por Takeshi Kitano. Con solo alrededor de una hora de duración, es ideal para una tarde diferente sin invertir demasiado tiempo.