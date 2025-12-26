Las mejores 10 películas en Disney+ del 2025: video del trailer y de qué tratan

Durante 2025, Disney+ consolidó su catálogo cinematográfico con una combinación de estrenos exitosos, muchos provenientes de salas de cine, y títulos ya disponibles para streaming que atraparon al público argentino. Desde aventuras galácticas hasta reinterpretaciones de clásicos, la plataforma ofreció una variada selección de historias. Este es el top 10 de películas que más destacaron en Disney+ este año.

Un completo desconocido. Una de las sorpresas más comentadas del año, esta biopic sobre Bob Dylan, protagonizada por Timothée Chalamet en la que se ve representada la vida del ícono musical estadounidense.

Un dolor real. Dirigida y protagonizada por Jesse Eisenberg, esta comedia dramática sigue a dos primos, interpretados por Eisenberg y Kieran Culkin, en un viaje por Polonia que explora tensiones familiares y reconciliaciones profundas. La química entre los protagonistas y el tono humano de la historia la hicieron destacar en la plataforma.

Elio. Pixar llevó a Disney+ esta aventura de ciencia ficción animada sobre Elio Solís, un niño de 11 años que es confundido con embajador de la Tierra por una alianza intergaláctica. La película combina humor, corazón y reflexión sobre identidad y pertenencia.

Lilo y Stitch. La nueva versión live-action del clásico de Disney sigue a la solitaria Lilo Pelekai y al travieso alienígena Stitch en una historia de amistad y familia. Protagonizada por Maia Kealoha y con la participación de Zach Galifianakis, se convirtió en una de las películas más taquilleras de 2025.

Moana 2. La continuación del exitoso musical animado lleva a Moana a nuevos retos en alta mar junto a sus amigos, combinando canciones contagiosas, paisajes espectaculares y una narrativa sobre liderazgo y comunidad.

Mufasa: el Rey León. Esta precuela del mundo de El Rey León explora los orígenes de Mufasa y su relación con Taka (futuro Scar), con Rafiki como narrador. La película ofrece una mirada épica y emotiva al legado del icónico rey.

Los 4 Fantásticos: primeros pasos. El equipo clásico de Marvel finalmente tiene su propia película dentro del MCU, presentando a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm mientras descubren sus poderes y luchan por la integración familiar y heroica.

Thunderbolts. Disponible en Disney+ desde agosto de 2025, esta película de Marvel reúne a un grupo de antihéroes como Yelena Belova (Florence Pugh) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) en una misión que desafía sus pasados conflictivos y redefine su lugar en el universo cinematográfico.

El amateur: operación venganza. Una comedia dramática fresca y divertida, que sigue a un grupo de jóvenes aspirantes en el mundo del deporte competitivo. Su tono ligero y personajes entrañables la convirtieron en uno de los títulos más vistos durante la primavera en Disney+ Argentina.