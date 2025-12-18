El film se configuró como una reinterpretación moderna del clásico de 1974 protagonizado por Charles Bronson.

Estrenada en 2018 y protagonizada por Bruce Willis, Deseo de Matar integra hoy el top 10° de las películas más vistas en Netflix en 38 países del mundo.

El thriller de acción que gira en torno a la violencia urbana, la justicia por mano propia y los límites morales del ciudadano común cuando el sistema parece fallar, suma un índice de aprobación del 66% en Rotten Tomatoes.

Con un presupuesto de 30.000.000 dólares y una recaudación de 49.562.710 dólares, el film se configuró como una reinterpretación moderna del clásico de 1974 protagonizado por Charles Bronson, que a su vez estaba basado en la novela homónima de Brian Garfield.

¿De qué se trata Deseo de Matar?

La historia se centra en Paul Kersey, un hombre aparentemente ordinario cuya vida cambia de manera drástica tras un hecho traumático que lo empuja a tomar decisiones extremas: el ataque a su esposa y a su hija en estado crítico. A partir de ese momento, el protagonista comienza a experimentar una profunda frustración al ver la lentitud y la ineficacia de la justicia para encontrar a los responsables.

Impulsado por el dolor y la ira, Kersey inicia una transformación que lo convierte en un vigilante urbano. De noche, armado y anónimo, sale a las calles para enfrentar a delincuentes, atacando a quienes cometen robos y actos violentos. Sus acciones comienzan a circular en redes sociales y en los noticieros, donde es apodado como una especie de “Ángel de la venganza”. La opinión pública se divide: algunos lo ven como un héroe que hace lo que la policía no puede, mientras otros lo consideran un criminal más.

"Un thriller de venganza directo y pulido", señaló Justin Chang en Los Angeles Times.

Ficha técnica de Deseo de Matar