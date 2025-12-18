La astrología habló por primera vez: quién gana la Finalissima entre Argentina y España

El primer astrólogo que pronosticó cómo sale la Finalissima entre Argentina y España.

La astrología habló por primera vez acerca de quién ganará la Finalissima entre la Selección Argentina y España en el 2026. A más de tres meses de la disputa del partido, que será el viernes 27 de marzo a las 15 horas de Argentina, desde la cuenta de X (ex Twitter) de Astrología Argumental pronosticaron cuál será el campeón.

De acuerdo con el perfil @AstroArgumental, Argentina será la campeona en el Estadio Lusail de Qatar en Doha. Si bien ambos equipos tienen elementos a su favor, todo indica que el cuadro dirigido por Lionel Scaloni derrotará al de Luis de la Fuente, su amigo y al que conoce desde que hizo curso de entrenador en el país europeo.

Para la astrología, la Selección Argentina vencerá a España en la Finalissima 2026

A puro detalle en el análisis en X, desde Astrología Argumental explicaron que "mediante la dirección simbólica atacir 60 o dirección C-60, dirección de reyes, logros, coronaciones, el Sol (El Oro, la Copa) direccionado de (Lionel) Messi, capitán argentino, se encuentra en trigono al MedioCielo natal, y sextil a Júpiter (la fortuna natal), grado 25 Aries natal". "Mismo Júpiter que tiene la AFA. Sobre este grado 25 de Aries estará Venus el día del partido, regente del MedioCielo natal de Messi", añadieron.

Al mismo tiempo, vaticinaron que "Júpiter estará en grado 15 de Cáncer sobre Mercurio, dispositor de Venus, regente del MC en Libra de Messi". "El MC del partido, el resultado final, a 25 de Leo, en trigono a Júpiter a 25 de Aries de Messi y AFA, y Julián Álvarez", ampliaron. También recalcaron que es "importante que este partido lo juegue Messi y sea el capitán".

El ciclo Scaloni

Con relación a los astros presentes en el técnico de la "Albiceleste" para la Finalissima entre Argentina y España, agregaron que "Júpiter en grado 15 Cáncer, sextil partil al Sol (la Copa) en 15 de Virgo del Ciclo Scaloni. Júpiter rige la casa IX, de temas del exterior y le hace excelente aspecto al Sol, un espectáculo brillante para el DT". Incluso, comunicaron que "el Sol grado 7 de Aries sobre el ascendente natal del Ciclo. El Sol es el oro, la Copa. Sobre el ascendente, el mismísimo ciclo Scaloni".

Sobre los aspectos que predominarán en esa fecha y hora exacta, mencionaron a "Venus, grado 26 Aries, conjunto al Júpiter natal del capitán Argentino, de Julián Álvarez y de la AFA". "La Luna en grado 2 de Leo aplicando conjunción con el Nodo Norte del Ciclo Scaloni. Y conjunto PF de la AFA", puntualizaron.

No obstante, aclararon: "La única duda, y que nos servirá para el Mundial, es ver cómo actúa Saturno en grado 5 de Aries, cuadratura MedioCielo del Ciclo Scaloni. Esto podria ser limitante, pero hay muchos más aspectos favorables que pesan. Además, Saturno en la carta del Ciclo Scaloni está en dignidad en Capricornio y rige el MedioCielo. Partido difícil, pero considero mejor a la Selección Argentina". Respecto al ciclo de De la Fuente, concluyeron que estará "con Saturno (impedimento) sobre su Sol (la Copa)".

Por qué la Finalissima es Argentina vs. España en 2026

Este torneo intercontinental, que organiza la FIFA con el aval de la CONMEBOL y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Europa. Por lo tanto, como la "Albiceleste" y la "Roja" se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024, serán quienes protagonicen este cotejo por una nueva estrella en una cancha neutral a definirse.

Cuántos títulos de la Finalissima tiene la Selección Argentina

La "Albiceleste" se quedó con el título de este torneo en dos oportunidades: en 1993 venció a Dinamarca en el estadio José María Minella de Mar del Plata por penales (5-4) tras el 1-1, cuando se llamaba Copa Artemio Franchi. En tanto, en 2022 derrotó a Italia por 3-0 en Wembley en Londres (Inglaterra).