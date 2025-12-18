Era su primer día de trabajo, pero amenazó a su jefa con un cuchillo y se llevó toda la recaudación: el caso de Salta

Este jueves, un violento hecho impactó a la provincia de Salta cuando un hombre amenazó con un cuchillo a su jefa durante su primer día de trabajo como conductor de un camión de fletes. El episodio, según confirmaron las autoridades, tuvo lugar en la ciudad de Colonia Santa Rosa y el hombre, de 45 años, ya fue imputado por su accionar.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado había sido contratado por la víctima para realizar tareas de transporte; sin embargo, al finalizar la jornada, el hombre no rindió la totalidad del dinero cobrado. La empleadora explicó que, tras ese primer viaje, perdió todo contacto con el conductor y no volvió a tener información ni del camión ni del dinero recaudado por los fletes.

Horas más tarde, la mujer logró localizar el camión en una playa de Colonia Santa Rosa. El vehículo se encontraba abandonado, cerrado y sin llave, por lo que la mujer se retiró para buscar herramientas con el objetivo de poder abrir el transporte. Posteriormente, la víctima regresó al camión y se encontró con el hombre en su interior. En ese momento, ocurrió la agresión.

Durante el acto intimidatorio del sospechoso, la víctima logró realizar un llamado de emergencia, lo que derivó en que pudiera ser socorrida por personal policial, que intervino y aprehendió al acusado. Como parte del proceso de investigación, los oficiales secuestraron el cuchillo utilizado para la intimidación.

Por su parte, la fiscal María Sofía Fuentes imputó al hombre de manera provisional por este episodio, bajo los cargos de "retención indebida y amenazas con arma, en concurso real". En esa misma línea, la fiscal ordenó que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Salta: piden elevar a juicio a una mujer que ahorcó un perro

El caso de una mujer de 30 años que fue acusada de cometer un acto de violencia despiadada contra su perra estremeció a la provincia de Salta. Según informaron los medios locales, la mujer habría llevado a la perra a un descampado para matarla utilizando un cable.

El aberrante acto de crueldad animal ocurrió en un descampado de la Finca La Lonja, en el municipio de San Lorenzo. En aquel lugar, vecinas del barrio intentaron intervenir y posteriormente denunciaron a la mujer ante las autoridades. Según lo explicado por el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, de la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo, la mujer deberá enfrentar un juicio por los delitos de actos de crueldad y maltrato animal, establecidos en la Ley 14.346.