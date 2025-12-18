Ante la crisis económica, Kicillof le pidió a los empresarios y pymes que se organicen y alcen la voz

A horas de participar en la marcha de Capital Federal contra el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una reunión con empresarios y empresarias pymes y representantes del entramado productivo bonaerense. Allí, el mandatario les pidió que creen “un Consejo Consultivo” para que alcen la voz en medio de una crisis económica que los golpea de lleno.

“Estamos frente a uno de los ataques más graves de nuestra historia contra el tejido productivo y la matriz industrial argentina: confluyen el objetivo explícito de desindustrializar el país y un discurso cruel de absoluta indiferencia frente a los despidos y el cierre de empresas”, afirmó Kicillof. En el encuentro, desde el gobierno provincial les remarcaron que era necesario “hacer público” el malestar y la situación que están atravesando las empresas y pymes.

“Ahora el Gobierno nacional plantea una reforma de la Ley laboral que no trae nada bueno para los argentinos: es un paso más de un plan que apunta a destruir el poder adquisitivo de los trabajadores y a facilitar los despidos”, sostuvo el gobernador y agregó: “Si esto se concreta, el consumo va a seguir derrumbándose y las pymes bonaerenses no van a tener a quién venderle”.

El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo sobre la situación actual del sector productivo, con el objetivo de intercambiar miradas, diagnósticos y propuestas frente a la caída de la producción y el consumo de las pymes. En ese marco, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, dijo que el “mano a mano con protagonistas del sector productivo es fundamental para realizar un diagnóstico común y seguir buscando instrumentos que favorezcan a nuestras pymes, ante un contexto sumamente crítico por consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”.

“Ni los empresarios pymes, ni los trabajadores, ni el pueblo bonaerense quiere este modelo económico: esto no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires”, agregó el ministro. De la actividad participaron más de 80 empresarios del sector textil, indumentaria, construcción, energía, industria manufacturera, metalmecánica y tecnología del conocimiento, entre otros.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, señaló: "Estamos en un momento difícil para el sector, con una apertura importadora y un aumento de costos que afectan de lleno a nuestras pymes: por eso es clave fomentar estos encuentros de diálogo directo entre productores, empresarios y el Estado provincial para trazar un camino de acción en conjunto".

Por último, Kicillof remarcó su oposición al modelo de Milei “tanto desde lo político como desde lo institucional" y resaltó: "Nuestra provincia es productiva y no puede permitir que se profundicen las medidas que nos llevan al exterminio de la industria nacional". Ante ello, requirió que "las pymes sean un actor que tenga una voz cada día más potente para defender la producción y el trabajo de los y las bonaerenses”.

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Industria y PyMEs, Mariela Bembi; su par de Desarrollo Comercial e Inversiones, Ariel Aguilar; y la presidenta del Fogaba, Verónica Wejchenberg.