Las mejores 10 series de Disney+ en 2025: trailer y de qué tratan

Disney+ cerró el 2025 como una de las plataformas más sólidas del streaming mundial, con un catálogo que supo combinar grandes franquicias, series premiadas y producciones originales de alto impacto. Lejos de apoyarse solo en la nostalgia, el servicio apostó por temporadas ambiciosas y estrenos que marcaron agenda durante todo el año. Estas son las 10 mejores series de Disney+ en 2025, una selección que refleja variedad de géneros, públicos y estilos narrativos.
Las mejores series de Disney+ en 2025
-
Abbott Elementary - temporada 4. La comedia escolar creada por Quinta Brunson mantuvo su frescura y agudeza. En esta temporada profundiza en los conflictos laborales y personales de sus docentes, con humor inteligente y una mirada empática sobre la educación pública.
-
Daredevil: Born Again. El regreso de Matt Murdock fue uno de los eventos del año. Más oscura y madura, la serie reintroduce al personaje dentro del universo Marvel con una narrativa intensa, grandes actuaciones y un tono urbano que la distingue.
-
Star Wars: Visions - Vol. 3. La antología animada vuelve a sorprender con estudios de animación de todo el mundo. Cada episodio ofrece una visión única del universo Star Wars, en los que exploran nuevos estilos visuales y relatos más experimentales.
-
Alien: Planeta Tierra. Uno de los estrenos más arriesgados de Disney+. La franquicia Alien da el salto a la televisión con una historia ambientada en la Tierra, combinando ciencia ficción, terror y crítica social.
-
The Bear - temporada 4. La serie gastronómica siguió elevando la vara. Con capítulos intensos y emocionalmente crudos, esta temporada profundiza en las consecuencias del éxito y el costo personal de la excelencia.
-
Andor. El peso de esta serie en 2025 es indiscutible. La serie que involucra más política de Star Wars ganó muchos seguidores gracias a su relato adulto, realista y comprometido. El protagonismo de Diego Luna la hace una producción de alto nivel.
-
Doctor Who - temporada 2. La nueva etapa del Doctor (Ncuti Gatwa) afianza su identidad, mezcla aventuras clásicas con una producción renovada y tramas más ambiciosas.
-
Ganes o pierdas. Una de las sorpresas del año. Esta producción original explora el detrás de escena del deporte profesional, con un enfoque humano y dramático que va más allá de la competencia.
-
Only murders in the building - temporada 5. El trío protagónico vuelve a brillar con un nuevo misterio, manteniendo el equilibrio entre comedia, intriga y emoción que la convirtió en un fenómeno.
-
Percy Jackson y los dioses del Olimpo - temporada 2. La adaptación creció en escala y profundidad, desarrollando mejor su mitología y fortaleciendo el vínculo con los fans de las novelas.
Con estas series, Disney+ dejó en claro que 2025 fue un año clave en su evolución, apostando tanto por universos consagrados como por propuestas originales de calidad.