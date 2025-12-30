Estrenos Disney+ en enero 2026: las películas y series que llegan

Disney+ comienza el año 2026 con una programación ambiciosa que combina grandes franquicias, regresos esperados y nuevas series originales. Durante enero, la plataforma refuerza su catálogo con propuestas para públicos muy diversos: desde dramas intensos y comedias premiadas, hasta superhéroes de Marvel y contenidos familiares. Con estrenos escalonados a lo largo del mes, Disney+ busca sostener el interés semana a semana y posicionarse fuerte en el arranque del año.
Estrenos destacados de Disney+ para enero 2026
- Mil golpes, la serie dramática ambientada en el Londres del siglo XIX. La historia sigue a un grupo de boxeadores que sobreviven en los márgenes de la sociedad. Combina violencia, ambición y lucha de clases. En su segunda temporada, la serie profundiza el conflicto entre los protagonistas y eleva la apuesta narrativa, con una puesta en escena cruda y actuaciones cada vez más sólidas.
- Wonder Man, la nueva serie original de Marvel. Con un tono que mezcla acción y comedia, la producción propone una mirada diferente sobre el universo de superhéroes, enfocándose en un personaje poco explorado del cómic. La serie promete ironía, espectáculo y una narrativa más liviana, alejándose del drama épico tradicional del MCU para apostar por el humor y el detrás de escena del mundo del entretenimiento.
- Colegio Abbott se consolida como una de las sitcom más celebradas de los últimos años. La serie, que retrata el día a día de docentes en una escuela pública con humor y sensibilidad, estrena nuevos episodios de su quinta temporada. Con diálogos afilados y personajes entrañables, sigue siendo una de las propuestas más queridas por el público y la crítica.
Lista completa de estrenos de Disney+ en enero de 2026
1 de enero
Indiana Jones y el arca perdida
Indiana Jones y el templo de la perdición
Indiana Jones y la última cruzada
Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal
New Amsterdam
2 de enero
El gran año
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares
Guepardos en primer plano con Bertie Gregory
4 de enero
Veterinarios del Norte extraordinarios – temporada 2
5 de enero
I AM BOXER – nuevos episodios
6 de enero
La Agencia – segunda parte
7 de enero
Colegio Abbott – temporada 5 (nuevos episodios)
Made in Korea – nuevos episodios
Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 2 (nuevo episodio)
Bruce Springsteen: Nebraska Live
9 de enero
Mil golpes – temporada 2
El cuento de Silyan
Theme Song Takeover – temporada 5
10 de enero
The Artful Dodger
Pole to Pole con Will Smith
13 de enero
Tell Me Lies – temporada 3
14 de enero
Hey A.J.!
Percy Jackson y los dioses del Olimpo – nuevo episodio
16 de enero
Agent P: Under C – cortos
17 de enero
Phineas y Ferb – temporada 5
Videos divertidísimos de América
18 de enero
Playdate con Winnie the Pooh – temporada 3
22 de enero
The Beauty
Venom: Que haya carnicería
23 de enero
Minnie’s Bow-Toons: Hotel para mascotas
27 de enero
Wonder Man
28 de enero
Disney Jr. Ariel: La Sirenita – temporada 2
30 de enero
Pupstruction Construction