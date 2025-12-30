Estrenos Disney+ en enero 2026: las películas y series que llegan

Estrenos en Disney+ para enero 2026.

Disney+ comienza el año 2026 con una programación ambiciosa que combina grandes franquicias, regresos esperados y nuevas series originales. Durante enero, la plataforma refuerza su catálogo con propuestas para públicos muy diversos: desde dramas intensos y comedias premiadas, hasta superhéroes de Marvel y contenidos familiares. Con estrenos escalonados a lo largo del mes, Disney+ busca sostener el interés semana a semana y posicionarse fuerte en el arranque del año.

Estrenos destacados de Disney+ para enero 2026

Mil golpes, la serie dramática ambientada en el Londres del siglo XIX. La historia sigue a un grupo de boxeadores que sobreviven en los márgenes de la sociedad. Combina violencia, ambición y lucha de clases. En su segunda temporada, la serie profundiza el conflicto entre los protagonistas y eleva la apuesta narrativa, con una puesta en escena cruda y actuaciones cada vez más sólidas.

Wonder Man, la nueva serie original de Marvel. Con un tono que mezcla acción y comedia, la producción propone una mirada diferente sobre el universo de superhéroes, enfocándose en un personaje poco explorado del cómic. La serie promete ironía, espectáculo y una narrativa más liviana, alejándose del drama épico tradicional del MCU para apostar por el humor y el detrás de escena del mundo del entretenimiento.

Colegio Abbott se consolida como una de las sitcom más celebradas de los últimos años. La serie, que retrata el día a día de docentes en una escuela pública con humor y sensibilidad, estrena nuevos episodios de su quinta temporada. Con diálogos afilados y personajes entrañables, sigue siendo una de las propuestas más queridas por el público y la crítica.

Lista completa de estrenos de Disney+ en enero de 2026

1 de enero

Indiana Jones y el arca perdida

Indiana Jones y el templo de la perdición

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

New Amsterdam

2 de enero

El gran año

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares

Guepardos en primer plano con Bertie Gregory

4 de enero

Veterinarios del Norte extraordinarios – temporada 2

5 de enero

I AM BOXER – nuevos episodios

6 de enero

La Agencia – segunda parte

7 de enero

Colegio Abbott – temporada 5 (nuevos episodios)

Made in Korea – nuevos episodios

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – temporada 2 (nuevo episodio)

Bruce Springsteen: Nebraska Live

9 de enero

Mil golpes – temporada 2

El cuento de Silyan

Theme Song Takeover – temporada 5

10 de enero

The Artful Dodger

Pole to Pole con Will Smith

13 de enero

Tell Me Lies – temporada 3

14 de enero

Hey A.J.!

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – nuevo episodio

16 de enero

Agent P: Under C – cortos

17 de enero

Phineas y Ferb – temporada 5

Videos divertidísimos de América

18 de enero

Playdate con Winnie the Pooh – temporada 3

22 de enero

The Beauty

Venom: Que haya carnicería

23 de enero

Minnie’s Bow-Toons: Hotel para mascotas

27 de enero

Wonder Man

28 de enero

Disney Jr. Ariel: La Sirenita – temporada 2

30 de enero

Pupstruction Construction