Tom Holland no se quedó callado: exigió a Marvel que escuche a los fans en la nueva de Spider-Man

Tom Holland busca que el regreso de Spider-Man conecte con los fans y presionó a Marvel para que escuche sus expectativas.

16 de septiembre, 2025 | 19.55

El regreso de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está cada vez más cerca, y Tom Holland, quien encarna al icónico superhéroe, está decidido a que la nueva entrega sea una experiencia inolvidable para los fans. Tras casi cinco años desde Spider-Man: No Way Home, el actor vuelve a ponerse el traje para protagonizar Spider-Man: Brand New Day, una película que marcará un nuevo capítulo para Peter Parker en la gran pantalla.

Lejos de limitarse a actuar, Holland se involucró de lleno en el proceso creativo e insistió en que las voces del fandom sean tomadas en cuenta. Según reveló en una reciente entrevista con LADbible, pasó meses navegando por foros y redes sociales en busca de teorías e ideas que pudieran enriquecer la historia.

“Me metí de lleno a leer lo que los fans esperan de esta nueva etapa. Quería entender qué les emociona y qué les gustaría ver. A veces los productores parecían agotados de escucharme, pero creo que es fundamental, porque hacemos estas películas para ellos”, explicó.

El intérprete también destacó que una de las partes más emocionantes del proyecto fue colaborar en el diseño del nuevo traje de Spider-Man, algo que considera clave para reflejar la evolución de su personaje. La cinta, que contará con la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), ya comenzó su rodaje en Glasgow, Escocia, y tiene previsto su estreno mundial el 31 de julio de 2026.

Con esta actitud proactiva, Holland demuestra que su principal objetivo es reconectar con el público y devolverle a Spider-Man el entusiasmo que lo convirtió en uno de los héroes más queridos del cine.

