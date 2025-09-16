Tom Holland le exigió a Marvel que escuche a los fans de Spider-Man.

El regreso de Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está cada vez más cerca, y Tom Holland, quien encarna al icónico superhéroe, está decidido a que la nueva entrega sea una experiencia inolvidable para los fans. Tras casi cinco años desde Spider-Man: No Way Home, el actor vuelve a ponerse el traje para protagonizar Spider-Man: Brand New Day, una película que marcará un nuevo capítulo para Peter Parker en la gran pantalla.

Lejos de limitarse a actuar, Holland se involucró de lleno en el proceso creativo e insistió en que las voces del fandom sean tomadas en cuenta. Según reveló en una reciente entrevista con LADbible, pasó meses navegando por foros y redes sociales en busca de teorías e ideas que pudieran enriquecer la historia.

“Me metí de lleno a leer lo que los fans esperan de esta nueva etapa. Quería entender qué les emociona y qué les gustaría ver. A veces los productores parecían agotados de escucharme, pero creo que es fundamental, porque hacemos estas películas para ellos”, explicó.

Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man

El intérprete también destacó que una de las partes más emocionantes del proyecto fue colaborar en el diseño del nuevo traje de Spider-Man, algo que considera clave para reflejar la evolución de su personaje. La cinta, que contará con la dirección de Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), ya comenzó su rodaje en Glasgow, Escocia, y tiene previsto su estreno mundial el 31 de julio de 2026.

Con esta actitud proactiva, Holland demuestra que su principal objetivo es reconectar con el público y devolverle a Spider-Man el entusiasmo que lo convirtió en uno de los héroes más queridos del cine.