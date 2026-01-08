Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 8 de enero 2026

En un verano 2026 marcado por la inflación persistente y la caída del consumo, la billetera digital del Banco Provincia vuelve a ocupar un rol central en la economía cotidiana de millones de bonaerenses. Con más de 10 millones de personas usuarias, Cuenta DNI renueva en enero su esquema de promociones tanto a las compras básicas como a los gastos propios de la temporada.

Este jueves 8 de enero de 2026, los descuentos vigentes permiten ahorrar en supermercados, ferias, mercados y comercios adheridos, mientras se consolidan las nuevas promos de verano en gastronomía, balnearios y marcas emblemáticas.

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI: qué aplica hoy jueves

Cuenta DNI mantiene beneficios en supermercados durante toda la semana, con esquemas diferenciados según la cadena:

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Supermercados del interior bonaerense: el beneficio aplica martes y miércoles (15%), pero hoy no está vigente.

el beneficio aplica martes y miércoles (15%), pero hoy no está vigente. Carrefour y Toledo: los descuentos rigen los miércoles.

los descuentos rigen los miércoles. Nini Mayorista: el beneficio es exclusivo de los martes.

Además, sigue vigente el 20% de descuento los lunes en supermercados adheridos, con tope de $8.000 por día, aunque no aplica para hoy.

Promos de verano: marcas, balnearios y gastronomía

Enero llega con novedades fuertes para la temporada:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye firmas icónicas como Atalaya, Havanna, Manolo, Luccianos, Freddo y balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella.

25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye firmas icónicas como Atalaya, Havanna, Manolo, Luccianos, Freddo y balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella. Gastronomía: ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en comercios adheridos.

ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en comercios adheridos. FULL YPF: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos (no aplica combustibles), con tope de $8.000 semanal.

Estas promos buscan motorizar el consumo turístico como uno de los ejes del Banco Provincia para sostener actividad en temporada alta.

Comercios de cercanía, ferias y farmacias: los clásicos que siguen

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento todos los viernes, con nuevo tope de $5.000 por día.

20% de descuento todos los viernes, con nuevo tope de $5.000 por día. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.

10% de descuento miércoles y jueves, sin tope. Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope.

10% de descuento lunes y martes, sin tope. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 semanal.

Toda la agenda oficial de beneficios puede consultarse desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia.