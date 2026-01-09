Vuelven a Córdoba 48 animales rescatados y protegidos: son especies en amenaza en Argentina

El Gobierno de Córdoba reportó el regreso de 48 especies de aves a su hábitat natural. Según informaron, el operativo se realizó con la participación de efectivos de Policía Ambiental, la subsecretaría de Áreas Naturales Protegidas y los centros de rescate del Parque de la Biodiversidad y Tatú Carreta.

La liberación de estos ejemplares se llevó a cabo en el distrito de Colanchanga, ubicado dentro de la zona de Sierras Chicas. El secretario de la Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, contó en qué áreas dejaron a las especies según su tamaño.

"Las aves más pequeñas se soltaron dentro de la Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada próximo al arroyo y las aves más grandes, en otro sitio de mayor altura para que puedan tomar impulso", sostuvo.

Antes de regresar a su hábitat natural, las aves debieron atravesar una serie de controles que incluyeron una cuarentena sanitaria y un riguroso proceso de rehabilitación. El objetivo de los biólogos fue garantizar que los ejemplares estuvieran en condiciones de sobrevivir en libertad y de reintegrarse sin dificultades a su entorno y a otras especies.

Los especialistas señalaron que muchas de las aves rescatadas por la Patrulla Ambiental y Rural ingresaban en estado crítico, con signos de desnutrición y deshidratación severa. Por ese motivo, resultó indispensable que atravesaran un proceso de recuperación previo antes de ser reinsertadas en su hábitat natural.

"Con el águila mora, durante el proceso tuvimos varias complicaciones, pero de a poco comenzó su mejoría. Pudimos constatar que era hembra, porque suelen ser de mayor tamaño. Entrenamos su vuelo en voladoras y su capacidad de caza para que hoy pueda regresar a la naturaleza", relató un biólogo del Parque de la Biodiversidad de Córdoba.

Cuáles son las aves que volvieron a su hábitat natural

Entre las aves que volvieron a su hábitat natural se encuentran cinco caranchos, siete cardenales comunes, cinco chimangos, cinco corbatitas, diez jilgueros, cuatro pepiteros de collar, siete reinamoras y tres siete vestidos. También liberaron a un águila mora y a un jote cabeza negra.

Durante 2025 se concretaron 27 liberaciones que permitieron el regreso a su hábitat natural de 665 ejemplares de fauna silvestre. Según la información difundida por las autoridades, los animales provenían de operativos de secuestro, rescates y entregas voluntarias.

De todos los ejemplares liberados, 597 correspondieron a aves -542 paseriformes y 52 rapaces-, mientras que también se reinsertaron 61 mamíferos y 7 reptiles.