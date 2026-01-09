Con la llegada del verano y el inicio de enero 2026, muchas personas buscan cómo estirar el presupuesto para sus vacaciones, especialmente en lo que respecta al gasto en combustible. Por eso, bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf renovaron sus promociones para facilitar el ahorro en cada carga de nafta y gasoil.

Estas ofertas incluyen descuentos de hasta el 30% y reintegros que, dependiendo del medio de pago y la entidad bancaria, pueden alcanzar los 25.000 pesos durante todo el mes. Así, quienes utilizan estas promociones pueden aliviar significativamente el impacto del aumento en los precios de los combustibles. YPF, por ejemplo, se destaca por ofrecer una gran variedad de promociones gracias a sus acuerdos con múltiples bancos y billeteras digitales.

Entre las entidades que participan se encuentran Banco Ciudad, Banco Macro, Banco Comafi, Banco Nación, Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco Credicoop, lo que amplía las opciones para los usuarios que quieran acceder a descuentos. A continuación la lista de descuentos en combustibles según cada banco.

Todos los descuentos en combustibles según cada banco en enero 2026

Banco Nación

YPF y Axion: Descuento: 30%. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Tarjetas: VISA, Mastercard y MODO. Días: Todos los días.

Shell y Puma Energy: Descuento: 30%. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Medio de pago: Exclusivo pagando con MODO. Días: Todos los días.

Gulf: Descuento: 30%. Medio de pago: Exclusivo pagando con MODO. Días: Lunes a viernes.



Banco Macro

YPF: Descuento: 30%. Tope: $25.000 por cuenta por mes. Tarjetas: VISA, MODO. Días: Martes a domingo.



Banco Patagonia

YPF, Shell, Axion, Puma Energy y Gulf: Descuento: 25%. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Requisito: Exclusivo para Cuenta Sueldo con tarjeta VISA. Días: Lunes a jueves.



Banco Comafi

YPF, Shell y Axion: Descuento: 20%. Tope: $8.000 por semana. Tarjetas: VISA, Mastercard y MODO. Días: YPF: Lunes a viernes y sábado. Shell: Todos los días. Axion: Lunes a domingo.

Puma Energy: Descuento: 15%. Tope: $7.000 por semana. Medio de pago: MODO. Días: Lunes a sábado.



Banco Credicoop

YPF, Shell, Axion, Puma Energy y Gulf: Descuento: 20%. Tope: $6.000 por semana. Requisito: Clientes con haberes. Tarjetas: Cabal, Débito, VISA y MODO. Días: Lunes a viernes.



Banco Santa Fe

Shell y Axion: Descuento: 20%. Tope: $20.000 por mes. Tarjetas: VISA y Mastercard (Shell agrega MODO). Días: Martes a domingo.



Banco Galicia

YPF, Shell, Axion y Puma Energy: Descuento: 15%. Tope: $15.000 por cuenta por mes. Tarjetas: Mastercard y MODO. Días: Todos los días.



Banco Ciudad

YPF, Shell y Axion: Descuento: 10%. Tope: $10.000 por cuenta por mes. Tarjetas: VISA, Mastercard y MODO. Días: Lunes a viernes y domingo.



Claves para ahorrar en combustibles

Para exprimir al máximo cada litro y cuidar el bolsillo, la estrategia comienza por el calendario: es fundamental planificar las cargas coincidiendo con el día específico en que tu banco habilita el mayor porcentaje de rebaja. A su vez, conviene distribuir las visitas a la estación a lo largo del mes en lugar de llenar el tanque en una sola oportunidad; esta táctica permite aprovechar mejor los topes de reintegro (ya sean semanales o mensuales) y evita que pierdas parte del beneficio por exceder el límite de devolución.

En cuanto al momento de abonar, el celular es tu mejor aliado. Priorizá el uso de billeteras digitales y apps oficiales —como MODO, YPF App, ON o Puma Pris—, ya que suelen concentrar las promociones más fuertes. Eso sí, para evitar sorpresas en el surtidor, asegurate siempre de seleccionar el medio de pago exacto que exige la letra chica (tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta) y verificá previamente que la estación de servicio esté adherida a la promoción vigente.