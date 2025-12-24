Descuentos en combustibles para el verano 2026: qué billeteras virtulaes y tarjetas de crédito usar

Cuánto cuesta el combustible en diciembre con descuento

De cara al verano 2026, las estaciones de servicio y las billeteras virtuales intensificaron las promociones para aliviar el gasto en nafta y gasoil. Con descuentos, reintegros y planes de financiación, las principales oportunidades de ahorro dependen del medio de pago, el día de la semana y la red de estaciones elegida.

Entre las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona con una oferta amplia. En estaciones Gulf, quienes paguen con tarjeta de crédito acceden a un 10% de descuento los sábados y domingos, con tope de $3.000 por compra, además del Plan Zeta en cuotas sin interés todos los días. En YPF, la fintech permite financiar la carga hasta en seis cuotas sin interés, mientras que en Axion Energy y Shell mantiene la opción de pago con Plan Zeta “cero interés” durante toda la semana.

Descuentos billeteras virtuales 2025

Otra alternativa fuerte es MODO, que concentra reintegros bancarios relevantes. Los clientes de Banco Macro obtienen un 30% de reintegro en YPF pagando con Visa Macro Selecta todos los miércoles, con un tope mensual de $25.000 hasta fines de febrero de 2026. Para las Visa Platinum del mismo banco, el beneficio es del 20%, con un tope de $15.000. En tanto, Banco Galicia ofrece descuentos con tarjetas Mastercard: 15% los lunes para la línea Eminent (tope $15.000) y 10% para el resto de las Mastercard, ambos vigentes hasta el 29 de diciembre, en YPF, Shell, Puma Energy y Axion.

Descuentos en combustibles

Por su parte, Puma Energy refuerza su esquema de ahorro con la app Puma Pris, pensada para el uso cotidiano durante el verano. Desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 27 de febrero de 2026, quienes paguen con la aplicación acceden a un 10% de descuento en nafta Súper, Premium e Ion Diesel los miércoles y viernes. A esto se suma la acumulación de puntos Pris, que luego pueden canjearse por descuentos adicionales de hasta $20.000.

Así, entre billeteras virtuales, tarjetas de crédito y apps propias de las petroleras, el verano 2026 llega con múltiples herramientas para reducir el costo del combustible, siempre que el usuario combine de forma estratégica el medio de pago y el día de carga.

Consejos para aprovechar al máximo los descuentos en combustibles