Descuentos en nafta y gasoil del 30% en noviembre 2025: cómo y dónde obtenerlo

Descuentos en nafta y gasoil para aprovechar.

En un momento de creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, llega una oportunidad que llama la atención de quienes diariamente cargan combustible en sus vehículos. Con precios récord en muchos frentes, la llegada de una promoción significativa puede marcar la diferencia en el presupuesto mensual de muchas familias, que necesitan ser selectivos con respecto a en qué gastar.

La propuesta llega cuando los engranajes del consumo se sienten más tensos: el transporte, la movilidad y los desplazamientos habituales están sometidos a variaciones importantes en los costos, y por ello una iniciativa como esta adquiere un peso adicional que ayuda a alivianar las cargas de los ciudadanos. A partir de noviembre de 2025, varias estaciones de servicio y compañías de combustible de Argentina lanzan descuentos del 30 % y reintegros de hasta $40.000 en la carga de nafta y gasoil.

En dónde se puede aprovechar la promoción

En la tradición de ofertas vinculadas al volumen y a aliados bancarios, participan empresas como YPF, Shell, Axion y Puma, que han suscripto convenios con bancos, billeteras virtuales y apps de pago para ofrecer descuentos que pueden llegar al 30 % en la carga de combustibles. El tope para los reintegros en ciertos bancos alcanza los $40.000 por mes para algunos segmentos de clientes.

para algunos segmentos de clientes. Las condiciones varían: pueden requerirse pagos mediante app o QR, uso de tarjeta específica, carga en determinados días (como noches o fines de semana) o estaciones adheridas. Por ejemplo, YPF ofrece un 10 % de descuento los lunes en combustibles Infinia si se paga mediante su app y transferencia.

Cómo aprovechar los descuentos en nafta y gasoil, estación por estación:

En YPF:

10% de descuento en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes).

en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero transferido a la cuenta de la app. Tope semanal: $3.000 (hasta $12.000 en el mes). 6% de descuento en cualquier combustible, todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia.

en cualquier combustible, todos los días de 0 a 6 de la mañana, sin tope. Es acumulable con el 10% de los lunes en Infinia. 5% de descuento para socios del ACA, todos los días en estaciones adheridas, con un tope de $11.500 mensual.

Por su parte, YPF tiene acuerdos con bancos y billeteras virtuales que se suman a los descuentos anteriores:

Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes), pagando por MODO.

miércoles, 20% con Visa Platinum (tope $15.000/mes) y 30% para clientes Selecta con Visa Signature (tope $25.000/mes), pagando por MODO. Banco Comafi: sábados, 10% con crédito por MODO (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre).

sábados, 10% con crédito por MODO (tope $5.000/semana) y 20% para clientes Único (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre). Banco Ciudad: domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo o Jubilados, 15% (tope $15.000/mes). Banco ICBC: martes, 15% para clientes con cuenta sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes).

martes, 15% para clientes con cuenta sueldo, pagando por MODO (tope $15.000/mes). Banco Santander: jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes). Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000).

jueves, 10% con Visa Black o Platinum desde la App YPF (tope $7.500/mes). Clientes “Sorpresa”, 10% extra (tope $5.000). Banco Hipotecario: martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature/Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes).

martes, 15% para clientes Búho One con Visa Signature/Platinum desde la App YPF (tope $8.000/mes). Banco del Sol: miércoles, 20% con débito desde la App YPF (tope $10.000/mes).

Con Shell:

Pagando desde la app Shell Box, se puede ahorrar un 10% los miércoles en combustibles V-Power (tope $4.000/semana).

Otras promos destacadas:

Tarjeta 365: Lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).

Lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Banco Ciudad: Domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes). Banco Comafi: Domingos, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre).

Domingos, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $40.000 en noviembre). Jumbo+ y Vea Ahorro: Jueves, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana). Pagando con Cencopay, 5% extra.

Shell, una de las estaciones de servicio que ofrece estos beneficios.

Con Axion:

Desde la app ON de Axion, hay 10% de descuento los lunes y viernes en combustibles Quantium. El tope mensual para nafta es de $5.000 (usuarios nivel 1 y 2) y $7.500 (niveles superiores). Para diésel, el tope es quincenal de $5.000.

Otros acuerdos con bancos:

Banco Comafi: Lunes, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en noviembre).

Lunes, 10% con débito/crédito por MODO (tope $5.000/semana). Clientes Único, 20% (tope $8.000/semana, hasta $32.000 en noviembre). Banco Ciudad: Domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes).

Domingos, 10% con crédito por MODO o Buepp (tope $10.000/mes). Plan Sueldo/Jubilados, 15% (tope $15.000/mes). Banco Ualá: Sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $25.000 en noviembre).

Sábados, 15% con tarjeta de crédito (tope $5.000/semana, hasta $25.000 en noviembre). Banco BBVA: Sábados, 20% con crédito por MODO para usuarios con cuenta sueldo y ON (tope $6.000/mes).

Consejos para aprovechar al máximo los descuentos en combustibles