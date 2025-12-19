El monto base por hijo es de $122.448, pero cobrás el 80% mensual.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES tiene en diciembre un pago reforzado que combina el aumento habitual por movilidad con beneficios adicionales que se acreditan de forma automática. Sin necesidad de trámites extras, las titulares pueden recibir montos significativos que modifican el total a cobrar antes de fin de año, según la composición de su grupo familiar.

Cómo se compone el pago de la AUH en diciembre

Para este mes, la AUH incorpora un aumento del 2.3% por movilidad. El monto total por cada hijo asciende a $122.448. Sin embargo, es importante recordar que ANSES deposita mensualmente el 80% de este total, equivalente a $97.958,40. El 20% restante, que representa $24.489,60, queda retenido y se liquida posteriormente una vez que se presenta la Libreta AUH con la certificación escolar y de controles de salud.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son considerablemente mayores. El valor total por hijo es de $398.693, con un pago mensual inmediato de $318.954,40. Estos importes ya incluyen el ajuste correspondiente a diciembre.

Refuerzos automáticos que suman al cobro

Uno de los componentes clave que incrementa el cobro este mes es la Tarjeta Alimentar. Este beneficio, administrado en conjunto por ANSES y el Ministerio de Capital Humano, se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria, sin requerir inscripciones o trámites adicionales por parte de la titular. Los valores vigentes para diciembre son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

El segundo refuerzo importante es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días. Está dirigido específicamente a titulares de la AUH que tengan hijos menores de 3 años, y también a beneficiarias de la Asignación por Embarazo. En diciembre, el monto de este complemento es de $47.340 por cada niño que cumpla con la condición de edad. Al igual que la Tarjeta Alimentar, se deposita de forma directa junto con la prestación principal.

Calendario de cobro y cómo verificar

ANSES estableció un cronograma de pagos para diciembre que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la titular.

Para la AUH , los cobros se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre .

Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las fechas van del 10 al 23 de diciembre.

La liquidación de diciembre consolida en un solo depósito el haber mensual actualizado, más los refuerzos de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche que correspondan. Para conocer el detalle exacto de lo que se va a acreditar, las beneficiarias pueden consultar de varias formas: