ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

El calor volvió a ser protagonista en el centro del país. Este viernes 19 de diciembre, Santa Fe y Rosario amanecieron bajo condiciones típicas de una ola de calor temprana, con máximas elevadas, escasa nubosidad y un combo que vuelve incómodo el día a día urbano.

La situación no es aislada: diciembre viene mostrando picos térmicos cada vez más frecuentes, una tendencia que especialistas ya vinculan al impacto del cambio climático en la región. En ese sentido, el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un alivio parcial, pero no inmediato.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En la ciudad de la bandera, este viernes se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanza los 34°, con mínima de 20°. Durante la tarde, el calor se intensifica y la sensación térmica puede ubicarse por encima de los valores oficiales, especialmente en zonas con poca circulación de aire.

El sábado 20 se espera un descenso térmico moderado: la máxima rondará los 28 grados, pero con probabilidad de lluvias y tormentas del 40 al 70%, principalmente durante la madrugada y la mañana. El domingo vuelve el calor, con una máxima cercana a los 31°, aunque sin lluvias significativas.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

La capital provincial vive un escenario similar. Este viernes 19, la temperatura máxima trepa hasta los 34°, con mínima elevada de 23°, lo que agrava la sensación de calor persistente incluso durante la noche.

El sábado aparece como el día más inestable: se esperan tormentas con probabilidad del 40 al 70% tanto por la mañana como por la noche, y una máxima que baja a 29°. Para el domingo, el termómetro vuelve a subir hasta los 31°, con cielo parcialmente nublado y bajo riesgo de precipitaciones.

Calor, tormentas y fin de año: un patrón que se repite

El esquema se repite en gran parte del Litoral: picos de calor intenso seguidos por tormentas aisladas que no siempre logran un descenso térmico sostenido. Según especialistas del SMN, este tipo de comportamiento atmosférico se volvió más frecuente en los últimos años.

Mientras tanto, las recomendaciones se mantienen: evitar la exposición al sol en horas pico, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones del SMN para el calor de este viernes

Ante este escenario, es recomendable evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y usar ropa liviana y clara. El calor extremo en diciembre no es un fenómeno aislado: forma parte de una tendencia que, según advierten especialistas, se intensifica año a año por el cambio climático.

En Santa Fe y Rosario, donde el calor suele combinarse con alta humedad, las tormentas del sábado podrían traer alivio, aunque también ráfagas intensas y lluvias fuertes en cortos períodos.