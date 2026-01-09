Teto Medina contó que padece una grave enfermedad: "Tres meses"

Teto Medina contó que padece una grave enfermedad.

Enfocado en su rol como operador socioterapéutico, Marcelo "Teto" Medina decidió utilizar su cuenta de Facebook para compartir una noticia difícil con sus seguidores. El presentador confirmó que atraviesa un delicado momento de salud tras haber sido diagnosticado con una enfermedad oncológica hace tres meses.

"Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado", reveló Medina en un posteo que rápidamente generó preocupación y muestras de apoyo. A pesar de la gravedad del cuadro, el conductor llevó tranquilidad al asegurar que se encuentra "bien y haciéndole caso a los médicos".

Según detalló en su comunicado, el proceso médico ya está avanzado. "Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia", explicó. Sin embargo, el camino hacia la recuperación total aún continúa, ya que adelantó que existe una "posible operación de hígado" en el horizonte para terminar de combatir la enfermedad.

Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon.

La recuperación de acciones

Más allá del desafío físico, el "Teto" destacó que este diagnóstico no detuvo su vocación de ayuda, una faceta que adoptó tras sus propios problemas de consumo en el pasado y en medio de sus conflictos legales. "Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones", afirmó.

Lejos de bajar los brazos, confirmó que mantiene su agenda de actividades solidarias: "Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala". El mensaje cerró con un agradecimiento a quienes se preocuparon por él: "Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero".