Cómo conseguir trabajo en México estando en Argentina: en dónde buscar empleo

México es una gran opción para quienes quieren expandir sus horizontes profesionales y apuntar al mercado exterior desde la comodidad de su casa en Argentina. Lo mejor es que hay portales específicos y ciertos trucos para encontrar vacantes de trabajo remoto.

Cómo conseguir trabajo remoto en México desde Argentina

En medio del crecimiento del home office, México se ha consolidado como uno de los hubs de servicios y tecnologías más grandes de Latinoamérica. Muchas de las empresas locales valoran los talentos argentinos debido a la formación, la capacidad de resolución y, además, la cercanía cultural y del idioma.

Hay ciertos portales de empleo y portales en dónde se pueden encontrar vacantes para compañías mexicanas

Para quienes buscan sumarse a compañías mexicanas, hay ciertos portales y aplicaciones para encontrar ofertas laborales y postularse:

OCC Mundial: es la bolsa de trabajo número uno en México, si bien nació para empleos presenciales, hoy tiene un filtro de "Teletrabajo" o "Remoto" muy potente. Al buscar, tu puesto (ej. "Analista de Marketing") tenés que sumar en la ubicación "Remoto". Muchas empresas grandes de CDMX o Monterrey publican acá.

LinkedIn (Filtro México): parece obvio, pero el truco está en saber filtrar. Podés configurar tus alertas de empleo seleccionando como ubicación "México" y habilitando el filtro de "Remoto". Entre las grandes recomendaciones está seguir a reclutadores (HR Tech) de empresas mexicanas como Kavak, Bitso o Clara, que suelen contratar bajo la modalidad remote-first y tienen mucha presencia en toda la región.

Computrabajo México: es igual al portal de Argentina, pero mexicano. Es muy intuitivo y tiene una sección específica para vacantes de home office. Es ideal para perfiles administrativos, de atención al cliente, ventas y mandos medios.

Torre.ai: ideal para quienes trabajan con tecnología, el diseño o el marketing digital, fue creada por Alexander Torrenegra, usa inteligencia artificial para emparejar tu perfil con empresas. Es muy fuerte en el mercado de México y Colombia.

WeRemoto: también para buscar puestos en diseño o marketing digital, esta aplicación se enfoca exclusivamente en trabajos remotos para el mercado hispano, con muchísimas ofertas de startups mexicanas.

Workana y Freelancer: es para quienes buscan no estar atados a un contrato fijo de exclusividad y quieren manejar varios clientes. Ambas plataformas son las líderes en Latam. Se puede filtrar proyectos de clientes específicamente mexicanos para empezar a armar tu red de contactos allá.

Consejos de la IA para tu búsqueda de empleo remoto

La inteligencia artificial de Google, Gemini, lanzó una serie recomendaciones para quienes buscan trabajar remoto en el exterior desde Argentina. Entre las grandes claves, señalaron:

Hablá de la zona horaria: México tiene entre 2 y 3 horas menos que Argentina (dependiendo de la época del año). Aclará en tu perfil que no tenés problemas con esa diferencia; para ellos es una ventaja que empieces tu día "antes".

Además de la experiencia, es clave adaptar el CV y utilizar el neutro