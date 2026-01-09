El Gobierno pagó U$S 4.200 millones en vencimientos de deuda

El Gobierno afrontó este viernes un pago de deuda por aproximadamente 4.200 millones de dólares correspondiente a vencimientos con acreedores privados, una operación que ya estaba contemplada por los mercados financieros.

Para cumplir con ese compromiso, se utilizaron recursos propios en moneda extranjera, fondos obtenidos mediante un acuerdo de recompra (repo) con entidades financieras internacionales y dinero proveniente del proceso de privatización de represas del sur.

Pago de deuda: los detalles de la operación

De acuerdo con el detalle del pago, del total de 4.218 millones de dólares, unos 692 millones corresponden a obligaciones dentro del propio sector público, por lo que no implicaron una salida efectiva de divisas, ya que se trata de transferencias intraestatales que pueden ser refinanciadas.

En cuanto al monto neto abonado a acreedores privados, que asciende a 3.526 millones de dólares, el Tesoro cubrió cerca de 2.300 millones con ingresos derivados de la privatización de las represas del Comahue. El resto, estimado entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, se financió a través del repo.

El Banco Central había informado el miércoles anterior el cierre de un acuerdo de repo con bancos internacionales por 3.000 millones de dólares, con un plazo levemente superior a un año y una tasa anual del 7,4%. La operación permite reforzar de manera transitoria la liquidez.

Las entidades que participaron del acuerdo fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, todas bajo una tasa anual del 7,4%. La licitación despertó un fuerte interés y recibió propuestas por 4.400 millones de dólares, cerca de un 50% más que el monto originalmente requerido.

Pagar deuda con más deuda

Caputo sostiene que el endeudamiento no se incrementa, aunque las cifras muestran lo contrario. En la semana, el ministro de Economía había respondido a críticas del kirchnerismo por el acuerdo de financiamiento REPO por 3.000 millones de dólares. Lo hizo mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, en respuesta a una publicación que cuestionaba el recurso al crédito externo.

En ese mensaje, que comienza con el término despectivo “kukitas”, el funcionario intentó instalar la idea de que el nivel total de la deuda pública no se ve afectado, dado que los recursos obtenidos se utilizan para cancelar obligaciones previas de montos similares. No obstante, los números desmienten esa afirmación: el pasivo del Estado efectivamente aumenta.

La explicación es sencilla. Se toma nueva deuda para cubrir tanto capital como intereses de vencimientos anteriores, pero ese financiamiento también devenga intereses, en este caso a una tasa anual del 7,4%.

De acuerdo con un análisis de la consultora Outlier, al observar la operación de manera consolidada, el stock de deuda se expande. Esto se debe a que el nuevo repo por 3.000 millones de dólares y la emisión del bono AN29 por 910 millones suman en conjunto 3.910 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los vencimientos de capital correspondientes a los bonos Bonares y Globales.