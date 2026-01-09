La figura del fútbol argentino que quería Gallardo le cerró las puertas a River: "Mi cabeza"

Un futbolista que estaba en el radar de Marcelo Gallardo para ser refuerzo de River Plate en este mercado de pases rompió el silencio con una declaración con la que le cerró las puertas al conjunto de Núñez. El "Millonario" disputará tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana en 2026, para lo que sin dudas necesita caras nuevas en el plantel. Con las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y la vuelta de Tomás Galván mientras esperan a Maher Carrizo, otro jugador se bajó antes de las negociaciones.
La despedida de Jeremías Ledesma a Rosario Central -a préstamo por un año con obligación de compra- llevó a la flamante dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo a buscar un arquero que pueda reemplazar a Franco Armani en el futuro. Uno de los nombres que surgió en las últimas horas -anticipado por el periodista César Luis Merlo- fue el de Nahuel Losada, titular, pieza fundamental y campeón de la Sudamericana con Lanús en 2025. Sin embargo, el guardameta dejó en claro su postura al respecto sobre este interés y se refirió puntualmente a lo que se viene para su carrera.
Losada le cerró las puertas al River de Gallardo
"Con respecto a eso, me llegaron un montón de mensajes preguntando. Mi cabeza hoy está 100% en Lanús. Si bien tengo una cláusula de recisión nunca la voy a ejecutar. El primer paso si me llama alguien es que venga la dirigencia de Lanús y me diga 'tenemos esto, no lo queremos dejar pasar'. Ahí actuaré desde la forma que se tiene que actuar. Estoy en el club, feliz, logré lo que quería lograr cuando llegué. No pienso en el más allá", esbozó Losada en diálogo con ESPN acerca de las chances de llegar al "Millonario".
Por otro lado, aseguró que "es lindo verse en los planes de otros clubes pero mi cuerpo, mi mente y mi trabajo están puestos acá". Por último, la figura del "Granate" insistió en su idea: "Primero tendrán que arreglar con Lanús y después lo mío, pero no pienso en el más allá sino en rendir porque dejamos la vara muy alta en 2025. Quiero superarla y sabemos que si lo hacemos vienen cosas mejores".
Los números de Nahuel Losada en su carrera
- Clubes: Unión de Mar del Plata, Atlamta, Estudiantes de La Plata, All Boys, Deportivo Pasto de Colombia, Belgrano de Córdoba y Lanús.
- Partidos jugados: 262.
- Goles recibidos: 249.
- Vallas invictas: 100.
- Títulos: Primera Nacional 2022 con Belgrano de Córdoba y Copa Sudamericana 2025 con Lanús.
El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana 2026
- Barracas Central vs. River - Fin de semana del 25 de enero.
- River vs. Gimnasia (LP) - Semana del 28 de enero.
- Rosario Central vs. River - Fin de semana del 1 de febrero.
- River vs. Tigre - Fin de semana del 8 de febrero.
- Argentinos Juniors vs. River - Fin de semana del 15 de febrero.
- Vélez vs. River (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.
- Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.
- River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.
- Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.
- River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.
- River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 1 de la fase de grupos - del 7 al 9 de abril.
- Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 2 de la fase de grupos - del 14 al 16 de abril.
- River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 3 de la fase de grupos - del 28 al 30 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 4 de la fase de grupos - del 5 al 7 de mayo.
- Copa Sudamericana - Fecha 5 de la fase de grupos - del 19 al 21 de abril.
- Copa Sudamericana - Fecha 6 de la fase de grupos - del 26 al 28 de abril.