Refuerzos de River en 2026: altas, bajas y posibles llegadas y salidas

Marcelo Gallardo encabeza una renovación profunda de River Plate. Tras un 2025 sin títulos y sin clasificación a la Copa Libertadores, la dirigencia decidió impulsar una refundación con salidas importantes y caras nuevas que ya se sumaron a la pretemporada en San Martín de los Andes. River ya presentó una lista de 33 jugadores para la preparación en la Patagonia, que se prolongará hasta el 10 de enero bajo la conducción del "Muñeco".

Los refuerzos de River en 2026

Fausto Vera es el primer refuerzo oficial. El mediocampista de 25 años llega cedido por un año desde Atlético Mineiro con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones. Sin embargo, la gran figura es la de Aníbal Moreno, que se convirtió en la incorporación más costosa hasta el momento. River compró el 100% de su pase a Palmeiras por cerca de 7 millones de dólares, con contrato hasta fines de 2029. El volante central refuerza una zona que quedó debilitada tras las salidas.

Matías Viña completa el trío de llegadas confirmadas. El lateral uruguayo de 28 años, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, arriba a préstamo con un cargo de 500 mil dólares. Si juega la mitad de los partidos oficiales en 2026, River deberá comprar el 50% de su pase. Tomás Galván también vuelve de su cesión en Vélez y será tenido en cuenta.

Sin embargo, el mercado seguirá adelante mas allá de estos nombres. Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, es uno de los apuntados. River tenía un acuerdo por 5 millones de dólares por el 80% de su ficha, pero un cambio de representante enfrió la negociación. En Núñez son optimistas por destrabarlo. Tadeo Allende, que brilló en Inter Miami, es otra opción: el club negocia con Celta de Vigo por el 50% de su pase. Gallardo también consultó por Marco Di Cesare de Racing, pero la Academia pide 6,5 millones de dólares lo que ha puesto las negociaciones en un impasse.

Las bajas que marcaron el recambio

Por el lado de las bajas, ya se ha confirmado una renovación profunda en el plantel. Gallardo comunicó personalmente las salidas en una reunión en el Camp de Ezeiza. Enzo Pérez se irá a Argentinos Juniors, Nacho Fernández arregló su regreso a Gimnasia La Plata y Milton Casco fichó por Atlético Nacional de Colombia. Pity Martínez también finalizó su vínculo.

Miguel Ángel Borja, el goleador colombiano, seguirá su carrera en Cruz Azul de México. Federico Gattoni regresa al Sevilla, dueño de su pase. Y el arquero Jeremías Ledesma volverá a Rosario Central en un préstamo por un año con obligación de compra cercana a los 3 millones de dólares.