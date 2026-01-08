Refuerzos: los delanteros a los que apunta el River de Gallardo en el mercado de pases

Marcelo Gallardo busca más refuerzos.

River sigue en búsqueda de refuerzos para mejorar el plantel, en un mercado de pases en donde hasta el momento es el equipo grande que más jugadores incorporó. Es que el conjunto Millonario ya sumó a tres futbolistas, todos provenientes del fútbol brasileño: los mediocampistas Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras) y el uruguayo Matías Viña (Flamengo), que juega de lateral izquierdo y, ocasionalmente, de segundo marcador central.

Sin embargo, lo que aún le falta reforzar al equipo es de mitad de cancha en adelante. Algo que sí ha hecho Racing con la llegada de Valentín Carboni y Matko Miljevic, o Independiente con el arribo de Ignacio Malcorra. Es por ello que una de las obsesiones del entrenador Marcelo Gallardo pasa por incorporar un delantero centro y un extremo.

Los nombres que pretende River para reforzar el ataque

Con respecto a este largo mercado de pases, el club de Núñez ya apuntó fuerte a algunos nombres. Uno de ellos fue en primera instancia Luciano Gondou y Tadeo Allende, pero ambas negociaciones no prosperaron. Ahora el nombre que está en carpeta es el de Santino Andino, pero la negociación para llevárselo se encuentra trabada porque el delantero espera una oferta del exterior.

Santino Andino es la obesesión de River.

River negoció comprar el 80% del pase del juvenil a cambio de 5 millones de dólares con Godoy Cruz, que está dispuesto a vender al jugador al Millonario. "Nosotros llegamos a un acuerdo con Stefano Di Carlo por Andino. De parte de las dos instituciones está todo acordado en base a que Godoy Cruz vende una parte y nos conviene ser socios de River para apostar al futuro del chico", resaltó Julio Mansur, presidente del Tomba.

Van por un extremo

Por su parte, los nombres que tienen en carpeta desde Núñez para reforzar el ataque con algún jugador gambeteador que pueda jugar por la banda son los de Maher Carrizo (Vélez) y Benjamín Domínguez (Bologna). La traba en el caso del primero es que en el Fortín mantienen un pensamiento único y es el de venderlo solo por cláusula de rescisión, que es de 16 millones de dólares.

Maher Carrizo gusta en River.

En el caso de Domínguez, el extremo de 22 años aparece como una opción que combina jerarquía, proyección y conocimiento del fútbol argentino, y que no está teniendo muchos minutos en Italia. Desde lo económico, su ficha está valuada en torno a los 12 millones de euros, aunque se buscaría la opción de un préstamo con opción de compra.