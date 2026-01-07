El palazo del presidente de San Lorenzo contra Romaña mientras lo busca River: "No queremos"

San Lorenzo dio inicio a la pretemporada con Damián Ayude a la cabeza con un conflicto latente y es sobre el futuro del colombiano Jhohan Romaña. El defensor no se presentó en las primeras prácticas mientras crecen los rumores de su salida a River Plate mientras mantiene firme la idea de irse en este mercado de pases. Ante esta situación, quien rompió el silencio fue el propio presidente del "Ciclón" que ocupó el lugar de Marcelo Moretti en el cargo hace pocas semanas.

Sergio Costantino dialogó con el medio partidario Manicomio Azulgrana y dejó varias declaraciones con respecto a su gestión, pero puntualmente opinó sobre el zaguero de 27 años. Con sus palabras, el directivo le marcó la cancha al futbolista mientras se refirió a la crisis económica que afronta la institución. Por supuesto, sus palabras no tardaron en trascender, más aún sabiendo que el jugador puede irse un año antes de que culmine su contrato.

El palazo del presidente de San Lorenzo a Romaña

"Nosotros no queremos retener a jugadores que no quieren jugar en nuestra institución", esbozó el directivo en medio de los rumores de salida de Romaña, quien ya dejó en claro sus intenciones de no seguir en Boedo. Por otro lado, Costantino aseguró que "San Lorenzo está pasando una difícil situación económica, no es simplemente vender por vender y descapitalizarse, como así también no tener un plantel para poder afrontar la temporada que viene. Hay que utilizar el sentido común y cuidar los recursos del club. Para mí era fácil vender para pagar la deuda, pero me parece que hay que hacer un cambio de paradigma".

Por último, el mandamás del "Ciclón" se refirió a las ofertas de River que hasta el momento no prosperaron y sostuvo que "tuvimos tres ofertas, pidieron el 50% y nosotros pedimos el doble por el 80%. Después hicieron un ofrecimiento para pagar en cuotas y también lo rechazamos. Tenemos que cuidar el patrimonio del club". De esta manera, por ahora le cerró las puertas a una posible venta del defensor colombiano, aunque también aguarda que el "Millonario" de Marcelo Gallardo mejore la propuesta para llevárselo.

Sergio Costantino habló de Jhohan Romaña y lanzó un palazo

Los números de Romaña en San Lorenzo

Partidos jugados : 83.

: 83. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 2.

