Surgió en River, Gallardo no lo llamó pero no descarta su vuelta: "Lo voy a pensar"

Surgió de River, Gallardo no lo llamó pero no descarta su vuelta

Un exjugador de River Plate rompió el silencio y reveló que tiene intenciones de volver al club más allá de que todavía no recibió el llamado ni de Marcelo Gallardo como tampoco de la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo. Después de dejar la institución a mediados del 2023 para jugar en Europa, el futbolista que no tuvo tanto rodaje en el club al que llegó en primera instancia dejó en claro que no descarta su regreso a Núñez. A su vez, también le dejó un mensaje al DT de cara al futuro.

Se trata nada menos que de Lucas Beltrán, delantero cordobés de 24 años que dejó el "Millonario" durante la Copa Libertadores de aquella temporada para seguir su carrera en la Fiorentina de Italia. El exfutbolista de Colón de Santa Fe se sumó hace pocos meses al plantel del Valencia de España a préstamo, jugó muy poco desde septiembre en adelante y hace pocas horas habló de sus ganas de retornar a River. En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el atacante no se guardó nada y no le cerró la puerta a la "Banda".

Beltrán reveló sus ganas de volver a River

"Desde River no me llamaron para volver, por ahora no tuve la posibilidad. Si me llaman lo voy a pensar", aseguró el "Vikingo" sobre la chance de regresar al "Millonario". Por otro lado, sostuvo que "es difícil decirle que no". A su vez, el delantero dejó en claro que la vuelta de excompañeros como Gonzalo Montiel o Lucas Martínez Quarta al club con Gallardo demuestra lo que genera el propio DT, aunque él va "día a día".

Con respecto a su objetivo pendiente en la institución, Beltrán contó que sueña con ganar la Copa Libertadores y ser capitán del equipo. "Lo sentí cuando estaba ahí. No sé cuándo ni si se dará, pero River es un lugar donde fui feliz, me formaron y gané títulos", lanzó el atacante. Cabe destacar que podría ser un importante refuerzo para el "Muñeco" que, ante la salida de Miguel Borja, necesita un jugador en su posición.

Lucas Beltrán rompió el silencio y reveló sus ganas de volver a River

Los números de Beltrán en River

Partidos jugados : 78.

: 78. Goles : 22.

: 22. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Supercopa Argentina 2019 y Liga Profesional de Fútbol 2023.

El mercado de pases de River en enero del 2026

Altas

Matías Viña (Flamengo).

Tomás Galván (vuelve de Vélez y será tenido en cuenta).

Fausto Vera (Atlético Mineiro).

Aníbal Moreno (Palmeiras).

Ezequiel Centurión (vuelve de Independiente Rivadavia de Mendoza).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano).

Bajas

Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors).

Milton Casco (libre a Atlético Nacional de Colombia).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla).

Daniel Zabala (vuelve a préstamo a Huracán).

Tomás Castro Ponce (vuelve a préstamo a Almagro).

Tomás Nasif (a préstamo a Platense).

David Martínez (préstamo a Defensa y Justicia).

Tobías Leiva (préstamo a Estudiantes de Río Cuarto).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y préstamo a Tigre).

Elián Giménez (vuelve a préstamo a Sarmiento de Junín).

Franco Alfonso (se va a Olimpia de Paraguay).

Interesan