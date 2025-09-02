No jugará en River: el nuevo destino de Beltrán tras irse de Fiorentina

Beltrán jugará en el Valencia de España

Uno de los nombres que tanto sonó para reforzar a River en la parte más determinantes de la Copa Libertadores va a cambiar de club en las próximas horas. Es que Lucas Beltrán logró su objetivo de marcharse de la Fiorentina, pero no pegará la vuelta al fútbol argentino porque continuará con su carrera con la camiseta de un equipo español.

“Me veo mucho tiempo en la Fiorentina, pero no depende solo de mí. Me gusta la ciudad y me siento genial aquí“, expresó el delantero hace unos meses cuando se realidad era otra. El inicio de la nueva temporada expuso que perdió espacio dentro del plantel y que la mejor opción a mano era buscar una oferta para marcharse. Tuvo una muy concreta del CSKA Moscú, y la rechazó por no poder sumar minutos de manera internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El nombre de Lucas Beltrán sonó bastante para River en el último mercado invernal, pero lo cierto es que nunca hubo un contacto de manera formal para preguntar condiciones y mucho más con el deseo de quedarse en Europa. En el comienzo de septiembre, el atacante aceptó una propuesta que llegó desde España y se transformará en nuevo jugador del Valencia. Se trata de un acuerdo a préstamo por una temporada. Aunque hay un detalle particular: no dispone de opción de compra.

"El Lyon de Francia lo quiso ficha, pero el delantero argentino se inclinó por la propuesta española", señaló César Merlo, periodista especializado en fichajes. Solo resta que se terminen de cruzar algunos documentos para que la operación quede confirmada y el jugador pueda trasladarse a Valencia con el fin de someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

¿River no sumará refuerzos?

Si se repasa, River cuenta con tres cupos para realizar incorporaciones con el fin de poder sumar refuerzos con el mercado de pases cerrado. Una es producto de la lesión de Germán Pezzella que al tener más de seis meses de recuperación es posible conseguir un reemplazo gracias a un mecanismo de AFA. Mientras que los restantes son gracias a las ventas de Santiago Simón al Toluca de México y Franco Mastantuono al Real Madrid de España.

Sin embargo, Marcelo Gallardo entiende que no hay necesidad de sumar un refuerzo en estos momentos porque considera que el plantel del Millonario se encuentra completo. Por otro lado, la dirigencia ya hizo uso del presupuesto destinado a fichajes correspondientes al mercado invernal. Solo quedará esperar hasta diciembre para ver qué caras nuevas se van a incorporar.

Los refuerzos de River

En el último mercado de pases, River sumó seis jugadores a su plantel pero no con todos tuvo que realizar un gasto de dinero para captarlos. Estos son los casos de Sebastián Boselli y Lautaro Rivero que regresaron de sus préstamos correspondientes después de activar las cláusulas de repesca.

Mientras que Maxi Salas se sumó tras ejecutarse la cláusula de rescisión de 8 millones de euros que Racing le había colocado, y Juan Fernando Quintero por medio de un pago de 2.25 millones de dólares al América de Cali. Además, se deben sumar las incorporaciones de Juan Portillo y Matías Galarza que demandaron casi 10 millones de la divisa norteamericana para sacarlos de Talleres de Córdoba.