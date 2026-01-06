UP pide informes por el desguace del Programa de Cardiopatías Congénitas

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución que contiene un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, a raíz de la desvinculación de buena parte del equipo técnico profesional que trabajaba en el área.

En paralelo a esta iniciativa, que lleva las firmas de una quincena de diputados del bloque que preside Germán Martínez, una de sus integrantes, Lorena Pokoik, presentó una solicitud de Acceso a la Información Pública para que el ministro de Salud informe sobre el estado del personal, la red federal de atención y el presupuesto del programa. “Estamos hablando de una política de salud esencial que garantiza atención y tratamiento a niñas y niños en todo el país”, advirtió la legisladora en su cuenta de X.

En el proyecto de resolución, se le exige al Poder Ejecutivo que informe respecto de la situación actual del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), “en particular en relación con las decisiones administrativas adoptadas sobre su estructura, funcionamiento y equipo profesional coordinador”.

Entre otros aspectos, se busca saber si el Poder Ejecutivo “dispuso la desvinculación, no renovación de contratos, reestructuración o reasignación de funciones del equipo técnico-profesional encargado de la coordinación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”.

En caso afirmativo, los legisladores reclamó que se indique la “cantidad total de trabajadores-profesionales alcanzados por la medida”, las “funciones y tareas específicas que desempeñaban” y los “criterios utilizados para determinar el cese del vínculo laboral”. Al respecto, pidió que se remita “copia digital del o los actos administrativos, fecha de emisión, autoridad interviniente y fundamentos de la decisión”.

A su vez, requirió que se informe “la dotación actual de personal del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, discriminando cargos, funciones y modalidad de contratación”; “el estado operativo actual de la red federal de atención del Programa”; y “la cantidad de derivaciones, traslados, intervenciones quirúrgicas y tratamientos realizados durante los últimos veinticuatro meses”.

Por otra parte, el texto reclamó que se detalle “si se realizaron evaluaciones de impacto sanitario o presupuestario que analizaran expresamente la legalidad y compatibilidad normativa de las decisiones adoptadas con el marco legal vigente, y en particular con los artículos 3° y 4° de la Ley 27.713″.

Asimismo, solicitó que se puntualice el “crédito presupuestario asignado al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, discriminado por partida, destino y ejecución, así como la cantidad de intervenciones previstas”; y las “acciones previstas para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente, particularmente en lo que refiere a la Ley 27.713 y normas complementarias”.

El proyecto de resolución de Pokoik lleva las firmas de sus pares de Unión por la Patria Pablo Yedlin, Andrea Freites, Gabriela Estévez, Hilda Aguirre, Carlos Castagneto, Aldo Leiva, Pablo Todero, Nancy Sand, Martin Aveiro, Roxana Monzón, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Diego Giuliano y Jorge Araujo Hernández.

Con información de Noticias Argentinas