Gallardo dijo basta y bajó a un jugador de la pretemporada de River por indisciplina

El Muñeco lo limpió porque no le gustaron algunas de sus actitudes

El desarrollo de la pretemporada de River Plate expone que está en su segunda etapa que consiste de trabajos físicos y futbolísticos en San Martín de los Andes. Una delegación que partió hace unos días y que contó con una ausencia que hizo bastante ruido entre los hinchas. Algo que fue producto de una serie de actitudes que fueron consideraras como actos de indisciplina por parte de Marcelo Gallardo.

Hay un perfil de conducción en lo que respecta al "Muñeco" que es bastante marcado y que impacta de lleno con las formas que tiene los jugadores de llevar su vida privada. Algunas actitudes tratan de ser corregidas en charlas en soledad ya sea con el cuerpo técnico o con los más experimentados del plantel. Aunque hay un límite que no puede pasarse. Esto generó que se aplique una medida con una joven promesa que debutó en el 2025 y que con una buena pretemporada podría haberse ganado un lugar en el once titular.

El volante quedó con el plantel de Reserva hasta que no cambie

Sin embargo, su vuelta a los partidos oficial se va a hacer esperar. "Juan Cruz Meza no fue a la pretemporada de River por cuestiones de indisciplina que no le gustaron a Marcelo Gallardo", expresó el periodista Luciano Castañares. El joven volante se quedó apartado y pasará a entrenar bajo las órdenes de Marcelo Escudero en la Reserva. No obstante, se estima que si el canterano muestra un cambio en su comportamiento pueda que sea promovido nuevamente al plantel.

Lo particular de esta decisión es que se da en el inicio de una temporada bastante especial porque el jugador tiene contrato hasta diciembre y de momento no hay rumores de que vaya a ser renovado. Aunque se llegue a un acuerdo para con un volante en crecimiento que cumplirá 18 años y que fue blindado con una cláusula de 30 millones de euros para evitar que rápidamente se marche a Europa.

Otro jugador de River que dejó la concentración

En la mañana del lunes, se conoció que River llegó a un acuerdo formal con Rosario Central para desprenderse de la ficha de Jeremías Ledesma, por medio de un préstamo por una temporada que dispone de una obligación de compra de 3 millones de dólares. Una decisión que tomó por sorpresa a los hinchas que repudiaron la medida de Marcelo Gallardo, porque el plantel tiene a Franco Armani desgarrado y Ezequiel Centurión se está recuperando de una fractura en la mano.

"No fue lo que esperaba. Intenté sumar siempre siendo muy profesional. Por ahí, no le di a la gente y a la institución los minutos que deseaban cuando me compraron. Me voy triste por eso... Le deseo lo mejor al club", expresó el arquero antes de subirse al avión que lo iba a traer de regreso a Buenos Aires. "Tuve una buena y muy positiva charla con MGallardo. Él fue muy comprensivo y yo también desde su lado. Los detalles ya me los guardo para mí", agregó. Un arquero que tan solo estuvo presente en siete partidos y recibió cinco goles. Pero que se cansó de ser suplente de Franco Armani y el llamado del Canalla lo tentó de gran manera.