Chau Icardi: La China Suárez fue vista nuevamente con Benjamín Vicuña en una comprometedora situación.

Una nueva puerta se abrió en el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, pero esta vez con un nuevo integrante involucrado: Benjamín Vicuña. La expareja de Suárez y papá de sus dos hijos menores se sumó a la polémica luego de ser visto en una comprometedora situación con su ex.

Quien brindó la información fue la periodista Estefi Berardi al aire en El Trece, donde contó el tenso encuentro público que tuvieron Vicuña y Suárez. "Ayer, a las 16.30 en Aeroparque hubo una discusión bastante tensa entre la China Suárez y Vicuña. Él viajaba solo a Chile y la China le fue a entregar a los niños", empezó por relatar la panelista de Mañanísima.

En este marco, contextualizó: "La gente que estaba ahí me cuenta que discutían en voz alta, que se escuchaba, porque la China se había olvidado el permiso del niño menor para que pueda viajar con Benjamín". Parece que la situación estaba bastante tensa entre ambos y no pudieron disimular su furia mientras la gente los veía.

"Benjamín estaba enojado por esto. Los filmaron y la China, se acerca a una de las chicas que los estaba filmando, y de mala manera les dijo ‘dejá de filmar’", siguió la periodista. Por último, aclaró que la situación tuvo final feliz: "En migraciones hicieron un permiso, que se hace en el día, y lo resolvieron".

Familia ensamblada: La primera foto de la China Suárez paseando con las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

El 2024 termina con una noticia que pocos imaginaron: Mauro Icardi y la China Suárez están viviendo un romance. A pesar de los conflictos previos y los mensajes cargados de reproches que salieron a la luz en los chats entre el futbolista y Wanda Nara, parece que la actriz y el jugador decidieron darse una oportunidad en el amor.

Las pistas sobre esta relación comenzaron a surgir la semana pasada, cuando ambos compartieron en sus redes sociales imágenes que dejaron entrever que habían pasado la Navidad juntos. En las publicaciones de la China, tomadas en su casa, se pudo observar de fondo a las hijas de Icardi, lo que reforzó los rumores. Además, se reveló que la actriz ya lo habría presentado como “su novio” en su círculo más cercano.

La primera foto de la China Suárez paseando con las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Por si eso fuera poco, Estefi Berardi sumó una prueba contundente al relato: la China fue vista en un supermercado haciendo compras junto a sus hijos y las hijas de Icardi, mientras el jugador permanecía en la camioneta.

Hasta el momento, ninguno de los dos habló públicamente sobre su relación, dejando abiertas las especulaciones sobre qué rumbo tomará este romance. En tanto, queda la incógnita de qué sucederá en Año Nuevo, ya que Wanda Nara debería haber recogido a sus hijas para celebrar con ellas.

Quién lo engañó: Benjamín Vicuña confesó que le fueron infiel

Benjamín Vicuña habló sin rodeos sobre las infidelidades que marcaron su vida y sorprendió con sus confesiones. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno de 46 años admitió haber sido infiel y también haber perdonado engaños en sus relaciones pasadas. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", expresó.

El reconocido actor, ex pareja de Pampita y La China Suárez, con quienes tiene hijos, reflexionó sobre el dolor que generan las infidelidades desde ambas perspectivas. "Son dolores diferentes. Uno tiene mucho que ver con el ego, la desesperación y la pérdida. El otro, con una crisis humana y la culpa, que también duele. Ninguno es un lugar lindo", explicó.

Actualmente, Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espansandin, economista de 40 años, con quien asegura estar profundamente enamorado. Consultado sobre su relación, afirmó que es fiel y adelantó que tienen planeadas unas vacaciones juntos en el año que comienza.

Al ser interrogado sobre cómo lo conquistó su pareja, el actor respondió con ternura: "Fue algo mutuo. Ella aporta calma, madurez y una forma de ver la vida que me encanta. Me enamoré de su visión, de su manera de entender las cosas".

Sin esquivar temas más controversiales, Vicuña también se refirió a la posibilidad de abrir su relación con Anita. Con una sonrisa cómplice, respondió: "Vení que charlamos un ratito". Luego profundizó: "Creo que nuestras personalidades cambian con el tiempo. No soy el mismo de hace un mes, un año o diez. A veces me cuesta entender las decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Estamos en constante evolución. Hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana pensaría diferente".