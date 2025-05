Santiago Sposto: de Quilmes a la conquista sonora de Latinoamérica

Con una década dedicada a la música, el productor y compositor quilmeño Santiago Sposto se ha convertido en un nombre clave para entender la exportación de talento argentino y la vibrante escena musical latinoamericana. Radicado en Ciudad de México desde hace seis años, este egresado de la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires ha sabido construir un camino multifacético que lo llevó desde sus inicios como cantautor y docente hasta consolidarse como un solicitado creador de canciones y bandas sonoras.

"Fue una década de mucho aprendizaje", reflexiona Sposto sobre sus primeros diez años en la música. "Pasé por muchos roles distintos, desde tener mi proyecto como cantautor y dar clases, hasta encontrarme hace varios años muy pleno en esto de escribir y producir canciones para artistas. Sin esa experiencia previa, creo que hubiera sido imposible descubrirme. Por eso cada tanto está bueno revisitar el pasado y ver las cosas en perspectiva", agrega.

La decisión de migrar a México en 2019 junto a su pareja surgió como una búsqueda de nuevos horizontes profesionales. "Quisimos explorar oportunidades para crecer a nivel profesional, y por su trabajo surgió la posibilidad de mudarnos a Ciudad de México hace 6 años", explica. "Ninguno de los dos conocía la ciudad, pero yo tenía en claro el lugar que ocupa en la industria musical latinoamericana. Nos pareció un lindo desafío, y nos llegó con la edad justa".

Si bien la distancia física implica extrañar las raíces, Sposto destaca la calidez del pueblo mexicano y la comunidad que lograron construir. "Se extrañan mucho las costumbres, familia y amigos, pero afortunadamente pudimos armar una linda comunidad acá. Nos encanta México, y la gente es muy cálida. Tengo la suerte de seguir trabajando con artistas de Argentina, eso me permite ir cada tanto y seguir produciendo allá. Además, la tecnología hace que hoy sea más fácil hacer una videollamada, seguir las noticias, ver fútbol; así que nos sentimos siempre muy conectados con nuestras raíces", reconoce.

Paralelamente a su trabajo con artistas, Sposto incursionó en la composición de música para imagen, principalmente publicidad, participando en más de 80 comerciales en Latinoamérica. "Me divierte mucho y siento que el desafío está en entender que si bien sigue siendo música; el lenguaje, plazos de tiempo, y el lugar que ocupa la música en sí es muy distinto. Es trabajar a partir de una imagen y no de un concepto o una canción", detalla. Esta experiencia le brindó una gran versatilidad musical, explorando géneros diversos y desafiando su propia zona de confort. "A futuro, me encantaría escribir la música de algún corto o una peli", confiesa con entusiasmo.

Su talento y conexión con la escena mexicana lo llevaron a colaborar con figuras destacadas. Su trabajo con la cantante MARLLA fue un punto de inflexión. "Con MARLLA nos conocimos en la Sociedad de Autores y Compositores de México, el equivalente a SADAIC en Argentina, en una beca que otorgan anualmente para estudiar composición. Apenas escuché lo que hacía quise trabajar con ella, es una gran artista. Conectamos muy rápido musicalmente, y en la primera sesión de composición escribimos Te Esperaba, su segundo sencillo que también produje. De ahí, fueron varios sencillos más escritos juntos, entre ellos Roto". Fue precisamente Roto la canción que abrió las puertas a una colaboración impensada: "Fue esa la canción con la que conoció a Andrés Chano, y que, a través de él, esa misma canción terminó en el soundtrack de la película Todas Menos Tú".

La admiración mutua entre Sposto y el reconocido productor Andrés Chano derivó en una fructífera sociedad creativa. "Ya en 2023, los tres hicimos una sesión en el estudio de Chano y de ahí salió Quien te dijo, que es parte del álbum que acaba de salir. Con él fue la primera vez que me pasó de admirar a alguien, y años después poder colaborar. Él trabajó con Lasso, Reik, Sofía Reyes, entre muchos otros artistas del mundo del pop".

Al ser consultado sobre sus fuentes de inspiración actuales, Sposto demuestra una apertura musical ecléctica. "Sí, intento escuchar de todo. Siento que hay muchas propuestas increíbles en el pop en español hoy en día como Ela Taubert o Joaquina, y otras tantas que conocí en México como Agris, RENEE o Daniela Spalla. También escucho rock nacional argentino, me gusta mucho Conociendo Rusia. Y además de artistas, soy de seguir mucho el trabajo de productores que admiro como Nico Cotton, Pablo Stipicic y Edgar Barrera, entre otros".

Cómo es el presente de Santiago Sposto

El presente artístico de Santiago Sposto lo encuentra en un momento de gran efervescencia. "Creo que es el mejor momento de lo que llevo de carrera, vengo creciendo año a año y con ganas de hacer mil cosas nuevas. Estoy empezando dos álbumes con artistas diferentes que me tienen muy ilusionado. Seguramente los primeros cortes de esos discos vean la luz durante el 2025", cuenta el productor.

Mirando hacia el futuro, sus sueños profesionales se centran en la conexión genuina y la calidad artística: "Me encantaría seguir trabajando con gente que admiro y proyectos en los que creo. Es cuando más disfruto el hacer música, y con el pasar de los años esa visión es más clara: a pesar de lo rápido que parece ir todo en esta industria, creo que la honestidad en los artistas y las buenas canciones siguen siendo lo más importante".

La trayectoria de Santiago Sposto es un testimonio del talento argentino que trasciende fronteras, nutriéndose de la formación local y floreciendo en nuevos escenarios. Su historia desmitifica la idea de límites geográficos para el arte, demostrando que la pasión y la dedicación pueden conquistar cualquier escenario.