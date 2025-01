Escándalo: se supo cuál es el novio que compartieron la China Suárez y Julieta Poggio

Escándalo: se supo cuál es el novio que la China Suárez y Julieta Poggio compartieron.

La conexión entre la China Suárez y Marcos Ginocchio sigue siendo tema de debate, y esta vez fue Julieta Poggio quien reavivó la polémica con una inesperada declaración en Bondi Live. Aunque intentó esquivar cualquier controversia, un detalle mínimo terminó por sembrar más dudas, y las redes sociales se inundaron con nuevas teorías sobre el supuesto vínculo entre la actriz y el ganador de Gran Hermano.

El episodio comenzó cuando Pepe Ochoa, sin rodeos, le planteó a Juli una pregunta que no pasó desapercibida: “¿No cruzaste fechas con la China?”. Aunque Poggio lo negó de inmediato, diciendo: “No, no, para nada”, su lenguaje corporal y las risas nerviosas dejaron abierta la puerta a las especulaciones.

Lejos de dejarlo ahí, el periodista recordó las versiones que sugieren que la actriz habría "intervenido" en la relación entre Juli y Marcos. En lugar de descartar cualquier romance entre el salteño y la ex Casi Ángeles, la respuesta de Poggio pareció más un intento de restarle importancia que una negativa categórica. ¿Un descuido o algo más? El gesto no hizo más que echarle leña al fuego.

Durante la entrevista, la ex participante de Gran Hermano aclaró: “Hoy volvimos a tener la misma relación de amistad que siempre tuvimos dentro de la casa. Me pone feliz eso. Igual, admito que yo también me creí un poco lo de Marculi, me armé mi propia película. Fue un delirio”.

No es la primera vez que surgen rumores sobre una relación entre la China y Marcos. Encuentros privados, viajes discretos y pistas en redes sociales mantuvieron viva la intriga. Ahora, con esta nueva declaración de Juli, parece que la historia entre ellos sigue lejos de ser aclarada, y el mundo del espectáculo no deja de buscar respuestas.

Se cansó: Benjamín Vicuña se enojó con la China Suárez por un polémico motivo

La relación actual de Eugenia Suárez con Mauro Icardi habría provocado un fuerte malestar en Benjamín Vicuña y desató tensiones en la familia ensamblada que comparten. Recientemente, salieron a la luz nuevos detalles sobre la disputa que tiene a la farándula en vilo.

Fue Yanina Latorre quien habló sobre el tema y reveló que el actor chileno está molesto por cómo se plantea el próximo cumpleaños de su hija. “El padre de una de las ‘bendi’ está fuera de sí. En febrero, la niña cumple años y la China quiere festejarle el cumpleaños en la ‘casa de los sueños’, pero el padre no quiere asistir. Tiene sus razones”, comentó Latorre en sus redes sociales.

La panelista añadió que Vicuña no está de acuerdo con la presencia de Mauro Icardi en el festejo. “Es un novio que ni conoce. Le dijo: ‘El año pasado llevaste a tu pareja de Gran Hermano, ¿y ahora el jugador?’”, contó Latorre. Según trascendió, el actor habría propuesto realizar la celebración en un lugar neutral, como un club o las casas de alguno de los dos, pero sin la presencia del nuevo entorno de la China.

Sin embargo, Eugenia se habría mostrado firme en su postura. “Ella le dijo que el cumpleaños se hará con Mauro presente. Esto dejó a Benjamín molesto y decidió que celebrará con su familia por separado, sin asistir al festejo que planea la China”, señaló Latorre.

En el programa Mañanísima también se sumaron detalles sobre esta situación. Según informaron, Vicuña aún guarda resentimientos hacia Icardi, ya que asegura que Eugenia y el futbolista mantenían comunicación mientras ella aún estaba en pareja con él. Además, indicaron que los hijos de la actriz estarían viviendo con ella y Mauro, lo que habría generado incomodidad en el actor.