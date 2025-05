Luego de la dura declaración de Giannina, este jueves se inicia una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona y se espera una jornada importante en el proceso ya que el psicólogo del astro, Carlos Díaz, uno de los principales imputados por ser parte del equipo médico, solicitó declarar ante el Tribunal. De esta manera, sigue los pasos de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien hizo lo propio la semana pasada. También declararán sus acompañantes terapéuticos.

La determinación del licenciado, una de las personas más cercanas a Leopoldo Luque y la psiquiatra, fue comunicada en la audiencia del pasado martes por su abogado cuando su situación se complejizó por diversos audios presentados donde se refiere a Diego -y también a su familia- de forma despectiva. Aquel día, el psicólogo estaba presente en el banquillo de los acusados. "El objetivo estratégico es pasarle la pelota a la familia", se lo escucha decir sobre la responsabilidad de la internación domiciliaria.

Este jueves, la audiencia comenzará pasado el mediodía y el testimonio que ofrecerá Díaz tiene un único propósito: según adelantó su abogado Diego Olmedo, se defenderá de los audios expuestos, dará el contexto en el que fueron enviados y explicará cada situación. En ese marco, puso una única condición para declarar: sólo responderá las preguntas que le haga su representante legal y no de la Fiscalía o las querellas.

Es importante destacar que Díaz es una figura clave en la decisión de la internación domiciliaria de Maradona, durante los primeros días de noviembre, tras la intervención quirúrgica por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. Como especialista en adicciones, era el encargado de la primera fase de la rehabilitación; es decir, la de alcohol cero y lograr, con un tratamiento, que Diego pudiera mantenerse alejado de las bebidas alcohólicas. En caso de que se den cuadros de "exaltación psicomotriz", debía ser paliada con medicación psiquiátrica recetada por Cosachov.

Fue el mismo psicólogo quien quedó señalado, en varias declaraciones, como el que pidió a sus hijas y familiares que no fueran a visitarlo tan seguido para "no agobiarlo". Por ello, en su última semana de vida, Diego no tuvo contacto con nadie. Como argumento, Díaz justifica su accionar remarcando que la reinserción a la vida social debía darse de manera paulatina.

