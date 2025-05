Juicio por Diego Maradona: fueron a allanar una empresa, pero se mudó a fines de 2020

Juicio por Diego Maradona: fueron a allanar una empresa, pero se mudaron a fines de 2020

Este miércoles, la Policía intentó allanar la empresa Medidom, encargada de la internación domiciliaria de Diego Armando Maradona en el country San Andrés en Tigre. El operativo, aprobado tras un pedido de la fiscalía que trabaja en el juicio por la muerte del campeón del mundo en México 1986 y ordenado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, tuvo como objetivo confiscar todos los archivos vinculados con la salud de Maradona con fecha entre el 3 y el 11 de noviembre de 2020, día en el que fue externado del sanatorio. Sin embargo, Noticias Argentinas pudo confirmar que las autoridades se equivocaron, ya que la empresa tercerizada por la prepaga Swiss Medical dejó de tener su domicilio en el barrio porteño de Palermo hace cinco años.

Medidom empleó a los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid, como así también a su coordinador Mariano Perroni, tres de los acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual. El allanamiento se suma al que tuvo lugar el pasado 7 de mayo en la Clínica Olivos -donde el Diez fue intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural- con el objetivo de secuestrar la historia clínica del astro luego de detectar la existencia de una serie de análisis clínicos que no estaban incluidos en los archivos que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro tiene en su poder.

Los oficiales de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales decomisaron documentación física en papel y archivos en formato digital como por ejemplo estudios de laboratorio y más de 500 correos electrónicos enviados entre los imputados.

Gianinna declaró en el juicio por la muerte de Maradona y apuntó contra Luque: "Mi papá estaba perdido"

Giannina Maradona declaró este martes en el juicio que investiga la muerte de Diego, el máximo ídolo del fútbol argentino. Su testimonio, brindado de forma presencial en las salas del TOC Nº3 de San Isidro, comenzó alrededor de las 12 del mediodía y en él apuntó a los acusados tras describir que su papá "se encontraba perdido".

Acompañada de su hijo Benjamín Aguero y de su mamá, Claudia Villafañe, la hija del Diez recordó cómo estaba su padre el 10 de octubre de 2020, a tan solo un mes y medio de su fallecimiento. "Estaba perdido en tiempo y espacio", manifestó, en una sala en la que también estaban presentes, además de los jueces y los abogados de ambas partes, tres de los siete imputados.

“El 10 de octubre hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. No estaba muy bien. Me dijo: ‘¿cómo voy a estar bien si pasé mi cumpleaños solo?’. Yo le dije que no había sido su cumpleaños, que no lo había pasado solo. Le recordé que cumplía el 30 de ese mes. Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente", declaró.

Uno por uno, quiénes son los acusados

Los imputados en el juicio son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (44), la psiquiatra Agustina Cosachov (40), el psicólogo Carlos Ángel Díaz (33), Nancy Edith Forlini (56), coordinadora de la prestadora médica contratada, Mariano Ariel Perroni (44), coordinador de Medidom S.R.L., el enfermero Ricardo Omar Almirón (41) y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (52). Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid (40) será sometida a un juicio por jurado, según lo autorizado por el tribunal. Todos ellos llegan al proceso en libertad y enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser hallados culpables.