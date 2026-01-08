China piratea correos electrónicos del personal de comités del Congreso de EEUU, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira un teléfono a través de un cristal decorado digitalmente durante la Conferencia Mundial de Internet (WIC) en Wuzhen, provincia de Zhejiang, China

Un grupo ‍de piratas informáticos chinos ha accedido a correos electrónicos utilizados por miembros del personal de poderosos comités de la Cámara ‍de Representantes de Estados Unidos, ⁠informó el miércoles el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El grupo, apodado Salt Typhoon —"Tifón de Sal", en español—, accedió a los sistemas de correo electrónico de algunos miembros del personal de la comisión sobre China de la Cámara de Representantes, así como de asesores de las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y Fuerzas Armadas, según el artículo. No se identificó a los miembros específicos del personal afectados.

Reuters ‌no pudo verificar inmediatamente la información. El portavoz ⁠de la embajada china, Liu Pengyu, condenó ⁠lo que calificó de "especulaciones y acusaciones infundadas", mientras que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) no quiso hacer comentarios. ‍La Casa Blanca y las oficinas de los cuatro comités supuestamente objeto de la operación de vigilancia ⁠no respondieron inmediatamente a las peticiones ‌de comentarios.

El FT citó a una persona familiarizada con la campaña diciendo que no estaba claro si los atacantes habían accedido a los correos electrónicos de los legisladores en las intrusiones, que se detectaron en diciembre.

Los legisladores estadounidenses y sus asesores, especialmente los ‌que supervisan ‌las agencias militares y de inteligencia, han sido durante mucho tiempo objetivos prioritarios del ciberespionaje, y periódicamente han aparecido informes de ataques o intentos de ataque.

En noviembre, el Sargento de Armas del Senado notificó a varias oficinas del Congreso ​un "incidente cibernético", en el que piratas informáticos podrían haber accedido a las comunicaciones entre la Oficina Presupuestaria del Congreso, no partidista, que proporciona datos clave de investigación financiera a los legisladores, y algunas oficinas del Senado. En 2023, el Washington Post informó de que dos altos legisladores estadounidenses se encontraban entre los objetivos de una operación de piratería informática ‍vinculada a Vietnam.

Los piratas informáticos de Salt Typhoon, en particular, han inquietado durante mucho tiempo a la comunidad de inteligencia estadounidense. Los espías —que supuestamente trabajaban para los servicios de inteligencia chinos— están acusados de recopilar datos sobre amplias franjas de comunicaciones telefónicas de estadounidenses y de ​interceptar conversaciones, incluidas las mantenidas entre destacados políticos y responsables estadounidenses.

Pekín ha negado reiteradamente estar detrás del espionaje.

A principios del año pasado, Estados Unidos impuso ​sanciones al presunto pirata informático Yin Kecheng y a la empresa de ciberseguridad Sichuan Juxinhe Network Technology, acusando a ambos ⁠de estar implicados en Salt Typhoon.

Con información de Reuters