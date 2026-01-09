Oficiales de fronteras dispararon contra dos personas en Portland en una redada migratoria

Foto de archivo de agentes del ICE luego de que asesinaran a una mujer en Minnesota

Oficiales del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos disparon contra dos personas en Portland, Oregon, este jueves a la noche en el marco de una nueva redada antimigrantes según informó la Oficina de Policía de Portland, citada por The New York Times. Según el diario estadounidense, la policía local denunció que las personas recibieron disparos de agentes federales que trabajan en la oficina de Aduanas y Protección de Fonteras.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se erosionan las protecciones constitucionales y aumenta el derramamiento de sangre”, denunció minutos después del ataque el alcalde Keith Wilson. “Portland no es un campo de entrenamiento para agentes militarizados, y la amenaza de desplegar toda la fuerza por parte del gobierno tiene consecuencias mortales. Como alcalde, insto al ICE a que ponga fin a todas las operaciones en Portland hasta que se complete una investigación exhaustiva”, denunció Wilson. Si bien por la información que se conoce hasta ahora los responsables de los disparos no habrían sido agentes Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sino la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ambas responden a la secretaría de Seguridad y son las encargadas de aplicar la ley migratoria. La diferencia es que el ICE puede aplicarla en todo el país, mientras que la Patrulla Fronteriza solo en las fronteras.

Noticia en desarrollo