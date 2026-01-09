Maxi López se defendió de las críticas tras lo que dijo sobre el nacimiento de Lando.

Maxi López recibió una numerosa cantidad de críticas en los últimas días, luego de que revelara en Cortá por Lozano que le pidió a los médicos adelantar el parto de su esposa para que él pudiera volver a MasterChef Celebrity Argentina en los plazos estipulados. "Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice que cambió todo, no es más programado, es natural. El 31 no quería salir el chico. Le dije al doctor, 'vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba'", comentó entre risas.

Esto le valió muchos señalamientos, tanto en redes sociales como en diferentes programas de televisión, por lo cual decidió pronunciarse al respecto y explayarse acerca de la decisión tomada para que el quinto de sus hijos (el segundo que tuvo con Daniela Christiansson) viera luz en el último día del 2025.

¿Qué dijo Maxi López sobre sus polémicos dichos?

Maxi López aclaró sus dichos sobre el nacimiento de Lando.

En Lape Social Club, el exfutbolista comentó que "tenía Dani una fecha de parto", el 19 o 20 de diciembre, por lo cual decidieron "esperar, porque ella quería un parto natural". "Esto la gente no lo sabe, realmente, porque yo tampoco lo conté. Entonces, esperamos hasta el día 27 o 28, que ya estaba pasada de nueve meses y una semana más", añadió.

Para ese entonces, explicó que "el doctor personal de ella, junto con el staff del hospital de ahí de Ginebra, decidieron implementar ellos una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4,400 kilos". "Nos dijeron que era por cuestiones de salud", aclaró, agregando que "esperamos hasta más de nueve meses porque el deseo era ese, ninguna presión. Imaginate, después del quinto hijo...".

"En cuanto a lo laboral, yo toda mi vida tuve que salir a trabajar y viajaba por el fútbol más de veinte años. Muchas veces me tocaba estar lejos de casa y decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina para el 2026. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para que cuando ella pueda viajar con el gordo ya esté todo listo; tenga una cunita lista; la cama para mi nena; los cuartos para mis chicos... todo eso lleva tiempo", expuso.